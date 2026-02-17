JA I MOJE NIKAD VIŠE: Bebica u epizodi 'BIĆU TEODORINA I FILIPOVA SENKA', gore mreže

Ne prestaju sa komentarima!

Od kako je danas u Eliti stiglo pismo da su određeni takmičari po izboru gledalaca vezani sudniskim lisicama, pojedinici bukvalno ne znaju gde se nalaze.

Naime, kako su Filip Đukić i Teodora Delić vezani sudbinskim lisicama, Nenad Macanović Bebica je postao njihova senka, što je fan grupama Teodore i Filipa postalo prezanimljivo.

Bebica sve vreme ide za njima, a kako kažu fanovi, Teodori i Filipu nije teško palo što su baš oni izglasani da budu vezani.

Kako će dalje teći zadatak i koliko će Bebica u stopu pratiti Teodoru i Filipa ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.B.