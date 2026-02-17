VRELI POLJUPCI I DODIRI ISPOD STOLA: Gastoz sija u prisustvu prelepe pevačice koja večeras ulazi u Elitu,

Bivša učesnica rijalitija "Elita" Anđela Đuričić otkrila je tokom povratka iz Dubaija da se neće miriti sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, nakon nedavnog raskida koji je šokirao javnost, a sada se Gastoz pojavio na promociji novog albuma pevačice Nadice Ademov pojavio sa atraktivnom crnkom, pevačicom Tinom Amore.

Naime, nije poznato u kakvom su tačno odnosu Nenad i zgodna pevačica, ali delovali su vrlo blisko i prisno, te su se mogle čuti priče da je ona njegova nova izabranica. Tina Amore sinoć je zablistala u crvenoj odevnoj kombinaciji, a svi su gledali u njene raskošne obline.

Međutim u jednom momentu, Gastoz je krenuo da ljubi Tinu u vrat i sve vreme joj šaputao nešto.

Kako je noć odmicala, oni su bili sve bliži, a Gastoz je čak u jednom momentu ponovo poljubio Tinu u vrat, i stavio ruku na njenu butinu.

U kakom su njih dvoje zaista odnosu, ostaje nam da saznamo, a ono što sve zanima kako će takmičari Elite večeras reagovati kada Tina uđe u Elitu kako bi pevala na žurki.

Autor: pink.rs