IDI, BACI SE U JEZERO! Luka se pogubio, Anita mu NE DA DA PISNE, učesnici ga RAZAPELI! (VIDEO)

Luka Vujović nastavio je da se pravda zbog toga što nije smeo da stavi lisice sa Aneli Ahmić.
- Rekla si: "Kod mene je bio cvećka", provocirala si je iz čista mira - rekao je Luka.
- Ona mi je dobacila da mi j*be dete i sve živo, rekla sam da takav nije bio sa mnom u odnosu - rekla je Aneli i dodala:
- Rekla je: "K*rvetino j*bem li ti sve i sve što imaš kod kuće" - rekla je Aneli.
- Ja bih išao jer bi Anita dokazala da mi veruje, ja bih dokazao da ništa nema sa Aneli, imali bi pet meseci mir, da ona lepo kaže: "Moj dečko je bio sam sedam dana sa Aneli", sa te strane bih prihvatio. Ali ona kaže šta ako je trudna - rekao je Luka.
- To te očekuje ceo život, ucenjivanje sve po njenom a ne po tvom - rekao je Mića.
- Veće s*anje bih napravio da sam stavio lisice - rekao je Luka.
- Asmine, da li si odbio izolaciju, da li te je toliko ljudi napalo kao mene danas - pitao je Luka Asmina.
- Nije isto - rekao je Asmin.
- Ako misliš da si sa ovim dokazao ljubav, onda brate... Kažeš joj: "Mrš u p*zdu materinu idi baci se u jezero, pa se baci tri puta" - dodao mu je Janjuš.
- Izgubio si karakter - rekao je Mića.
