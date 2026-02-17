AKTUELNO

Zadruga

Da je trebalo da ona bude vezana sa Anđelom, ja bih... Luka dobio PORAŽAVAJUĆ KOMENTAR od svog prijatelja Đukića, spušten na nikad niže grane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Svi dižu ruke od njega.

Sledeće pitanje na današnjoj "Igri istine" Filip Đukić je postavio Luki Vujoviću.

- Da li si svestan da si joj dao oružje u ruke što si joj popustio - pitao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam takav sa jednom devojkom sam raskinuo jer me je slagala u koliko sati se vratila kući, ja sam raskinuo, a voleo sam je. Ovo je pokazatelj da nema samopouzdanje. Njoj je samopouzdanje nula, ja imam samopouzdanje. Tako ona treba da ima stav, da joj bude u glavi da ako hoću da odem sa Aneli, ko me j*be zbog toga što tako ne razmišlja, zato ima takve reakcije - rekao je Luka i dodao:

Foto: TV Pink Printscreen

- Sa ovim mi je pokazala da vredi i da je iskrena. Možda bi se druga smejala i bolelo bi je d*pe gde sam - rekao je Vujović.

- Suština je da će biti sve gore kralju - dodao je Mića.

- Da je došlo da ona bude vezana sa Anđelom ja bih joj rekao da ide - rekao je Luka.

Autor: R.L.

