Da je trebalo da ona bude vezana sa Anđelom, ja bih... Luka dobio PORAŽAVAJUĆ KOMENTAR od svog prijatelja Đukića, spušten na nikad niže grane! (VIDEO)

Svi dižu ruke od njega.
Sledeće pitanje na današnjoj "Igri istine" Filip Đukić je postavio Luki Vujoviću.
- Da li si svestan da si joj dao oružje u ruke što si joj popustio - pitao je Filip.
- Ja sam takav sa jednom devojkom sam raskinuo jer me je slagala u koliko sati se vratila kući, ja sam raskinuo, a voleo sam je. Ovo je pokazatelj da nema samopouzdanje. Njoj je samopouzdanje nula, ja imam samopouzdanje. Tako ona treba da ima stav, da joj bude u glavi da ako hoću da odem sa Aneli, ko me j*be zbog toga što tako ne razmišlja, zato ima takve reakcije - rekao je Luka i dodao:
- Sa ovim mi je pokazala da vredi i da je iskrena. Možda bi se druga smejala i bolelo bi je d*pe gde sam - rekao je Vujović.
- Suština je da će biti sve gore kralju - dodao je Mića.
- Da je došlo da ona bude vezana sa Anđelom ja bih joj rekao da ide - rekao je Luka.
Autor: R.L.