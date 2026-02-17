AKTUELNO

BIĆE LUDA ŽURKA! Đukić otkrio kako će večeras đuskati sa sve Teodorom i Bebicom za vratom! (VIDEO)

Ovo će biti zanimljivo.

Sledeće pitanje Kačavenda je postavila Đukiću.

- Kakva će đuska biti večeras, pošto ti đuskaš, Teodora sedi, je l' si razmišljao o tome -

- Zamisli taj kadar večeras, ja živim za to večeras - rekao je Ivan.

- Ja sam ih pitao kako ćemo, moramo da se konsolidujemo, ja ne mogu da sedim, naći ćemo neku kombinaciju, biće debilna situacija - rekao je Filip i dodao:

- Nemam pojma stajaćemo kod ruleta, ne znam šta ćemo - dodao je on.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

