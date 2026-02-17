Novi umetnički obred Aneline majke Grofice: Pogledajte šta radi s crnom farbom preko Lukine slike (VIDEO)

Umetnica Jasmina Ahmić Grofica, majka učesnice "Elite" Aneli Ahmić, svoj novi kreativni talas ispoljila je na vrlo čudan način koji danima svi komentarišu na mrežama, dok pojedinci idu toliko daleko da spekulišu kako je reč o magijskim ritualima!

Grofica je svojevremeno ljubavnu dramu ćerke Aneli i tadašnjeg verenika Marka Janjuševića Janjuša prenela na platno i naslikala sliku koju je nazvala "Ružičasti pakao", a sada je inspiriše novi bivši verenik ćerke Aneli, Luka Vujović.

Anelina majka promenila je mišljenje o Luki, koji je u najstrašnijem ratu sa njenom ćerkom, te je pre nekoliko dana šokirala javnost kada je pokazala kako belu tešnost maže preko njegove slike, a na mrežama kruži još jedan snimak, gde to isto čini crnom farbom.

Naime, Grofica je uzela Anelinu i Lukinu sliku, te preko Lukinog lica nanela crnu boju, a potom svoju ličnu kartu upotrebila umesto četkice i svojim veštim rukama razmazala farbu preko njegovog lica.

Autor: D. Tanasijević