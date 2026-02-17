Pozvali smo Jasminu Ahmić Groficu, majku učesnice "Elite" Aneli Ahmić, nakon što su na društvenim mrežama objavljeni snimci gde slike nesuđenog zeta Luke Vujovića maže crnim i belim farbama, te nam je objasnila svoj čin.
Budući da se na mrežama spekuliše da je reč o magijskom obredu, Grofica je to odlučila da demantuje.
- Kakav obred, ja da imam pumpu zalila bih ga naftom, pošto živim od boja, akrila, a ne od pavlake - onda bojom... - pojasnila je Anelina majka, te je potkačila Biljanu Vujović, Lukinu majku.
- Teta Bilja ide u crkve, pali sveće, bolje bi joj bilo da spali stidne dlake ako ih ima, budala - u svom stilu poručila je Grofica.
Na pitanje zbog čega je Lukino lice umazala farbama, objasnila nam je:
- Ovo sam uradila da ne bacim platno, da mi moja diva ostane na platnu - rekla je ona, a na pitanje kako bi nazvala svoje novo umetničko delo, rekla je:
- Nazvala bih ga "Odj*bi Luka, zajedno sa kevom".
Na pitanje da li je tužna što joj Biljana ipak neće biti prija, rekla je:
- Jako, evo dehidrirala sam od suza i mokraće - poručila je Grofica za Pink.rs, te demantovala nesuđenu priju koja je izjavila kod Joce Novinara da sa njom nikad nije popila kafu.
- Kaže, sa mnom nikad sela, pila kafu, a kod nje sam bila na gajbi letos, u garsonjeri - rekla je Ahmićka.
Autor: D. Tanasijević