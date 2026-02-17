DA IMAM PUMPU ZALILA BIH GA NAFTOM! Grofica priznala šta je radila s Lukinim slikama, pa mu udarila na majku Biljanu: Umesto što pali sveće bolje da spali stidne dlake!

Pozvali smo Jasminu Ahmić Groficu, majku učesnice "Elite" Aneli Ahmić, nakon što su na društvenim mrežama objavljeni snimci gde slike nesuđenog zeta Luke Vujovića maže crnim i belim farbama, te nam je objasnila svoj čin.

Budući da se na mrežama spekuliše da je reč o magijskom obredu, Grofica je to odlučila da demantuje.

- Kakav obred, ja da imam pumpu zalila bih ga naftom, pošto živim od boja, akrila, a ne od pavlake - onda bojom... - pojasnila je Anelina majka, te je potkačila Biljanu Vujović, Lukinu majku.

- Teta Bilja ide u crkve, pali sveće, bolje bi joj bilo da spali stidne dlake ako ih ima, budala - u svom stilu poručila je Grofica.

Na pitanje zbog čega je Lukino lice umazala farbama, objasnila nam je:

- Ovo sam uradila da ne bacim platno, da mi moja diva ostane na platnu - rekla je ona, a na pitanje kako bi nazvala svoje novo umetničko delo, rekla je:

- Nazvala bih ga "Odj*bi Luka, zajedno sa kevom".

Na pitanje da li je tužna što joj Biljana ipak neće biti prija, rekla je:

- Jako, evo dehidrirala sam od suza i mokraće - poručila je Grofica za Pink.rs, te demantovala nesuđenu priju koja je izjavila kod Joce Novinara da sa njom nikad nije popila kafu.

- Kaže, sa mnom nikad sela, pila kafu, a kod nje sam bila na gajbi letos, u garsonjeri - rekla je Ahmićka.

Autor: D. Tanasijević