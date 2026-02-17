Nećeš biti odvojen od mene! Anita napravila MILIONITU dramu danas, ne dozvoljava Luki da priđe Odabranima! (VIDEO)

Granica tolerancije je pomerena!
Nakon celodnevnog haosa koji mu je pravila Anita Stanojlović zbog nedeljnog zadatka u kom je trebalo da bude vezan sa Aneli Ahmić, Luka Vujović je ponovo uspeo da je bocne i isprovocira.
- Hajde da me ispratiš - rekao je Luka, na šta ga je Sale Luks pitao da li ide u Odabrane, zbog čega je Anita izgorela.
- Čekam te sve vreme da me ispratiš, šta je okej? Šta si rekla nisam te čuo - rekao je Luka.
- Nemoj posle da si došao da me moliš da idem s tobom na žurku - dobacila je Anita, a Luka je izašao iz Bele kuće.
On je krenuo ka kući Odabranih, a Anita je dotrčala za njim i napravila mu novu dramu.
- Idem i ja sa tobom, skloni se, spavamo zajedno tamo, neće da te spajaju. Nećeš da budeš odvojen od mene - vikala je Anita.
- Hajde u kući da spavamo, hajde Anita - rekao je Luka.
Autor: R.L.