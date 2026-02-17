AKTUELNO

Domaći

Nećeš biti odvojen od mene! Anita napravila MILIONITU dramu danas, ne dozvoljava Luki da priđe Odabranima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Granica tolerancije je pomerena!

Nakon celodnevnog haosa koji mu je pravila Anita Stanojlović zbog nedeljnog zadatka u kom je trebalo da bude vezan sa Aneli Ahmić, Luka Vujović je ponovo uspeo da je bocne i isprovocira.

- Hajde da me ispratiš - rekao je Luka, na šta ga je Sale Luks pitao da li ide u Odabrane, zbog čega je Anita izgorela.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čekam te sve vreme da me ispratiš, šta je okej? Šta si rekla nisam te čuo - rekao je Luka.

- Nemoj posle da si došao da me moliš da idem s tobom na žurku - dobacila je Anita, a Luka je izašao iz Bele kuće.

On je krenuo ka kući Odabranih, a Anita je dotrčala za njim i napravila mu novu dramu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Idem i ja sa tobom, skloni se, spavamo zajedno tamo, neće da te spajaju. Nećeš da budeš odvojen od mene - vikala je Anita.

- Hajde u kući da spavamo, hajde Anita - rekao je Luka.

Autor: R.L.

