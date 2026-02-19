AKTUELNO

Šta će KRME IZ KOTEŽA kad Filip i Teodora zaplešu: Kum Ivana Marinkovića URNISAO Bebicu kao nikad pre! (VIDEO)

Žestoko.

Prijatelj i kum Ivana Marinkovića Gera gostovao je u emsiji "Pitam za druga" na Red televiziji, te je komentarisao ovonedeljni zadatak "Sudbinske lisice", te je istakao da Ivan nema šanse da se pomiri sa Sarom Stojanović.

- Ništa mu to ne smeta, to je njegova bivša ljubav, ništa mu ne fali. Mnogi su tu očekivali da budu vezani, Asmin bi platio da bude vezan sa Majom... Da su stavili Ivana sa Vanjom, to bi mi smetalo, jer oni će svakako završiti zajedno posle. Ivan je bio sa Sarom još pre rijalitija, tu se upoznao sa njom i neka ih. Mala je napravila grešku, ispljuvala je Ivana kad su raskinuli, zaljubila se ponovo za tri dana, pa onda novi ljubavnik, pa "mama izvini", a Ivan je sad stavio tačku sa njom. On će ispoštovati zadatak. Nema odbijanja. Isto tako kad se pošalje neko u izolaciju, ne može Bebica da legne između njih. Ivanu se neće vratiti osećanja, i ako Sara bude pokušavala ispod jorgana da ga vaćari, on će da je istera, držaće je pored kreveta. Vanja će znati da je on to uradio zbog nje - naveo je Gera.

- Meni je najinteresantnije sad Filip i Teodora, gde će da bude krme iz Koteža kad oni budu plesali na žurki. Šta će on siromah noćas da radi, ja sam sve obaveze otkazao da bih gledao krme kako plače, kako briše suze - rekao je Gera.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

