Javni atak na Anitu! U emisiji razvezali jezik o njenoj prošlosti: 300 puta je imala s*ks u rijalitiju, da je toliko imala na AUTO-PUTU... (VIDEO)

Britki na jeziku.

Prijatelji Ivana Marinkovića, Zoran Ramović i Gera udruženim snagama su, gostujući na Red televiziji, udarili na Anitu Stanojlović i na njene postupke u rijalitiju.

- Skoro je od ćelavog Paje Patka majka, Lukina majka dala izjavu da je Anita divna i ovo i ono, zamislite onako nešto u kući svaki dan. Svekrva izgleda polunormalna, daje neke izjave sačuvaj bože. Ja sam obilazio ludnice, a to ni u ludnici ne možete da nađete, ona (Anita) ne zna gde se nalazi, ne zna svoja prava, ne zna da se ponaša - rekao je Ramović.

- Ali mlada je - nadovezala se voditeljka Anastasija Buđić.

- Toliko je mlada da je imala oko 300 puta s*ks u rijalitiju, matematički sam izračunao. Od momenta kad ju je Anđelo uzeo u svoje ruke... Neću da računam Matoru i njena vaćarenja, gumene pendreke... Imali su ona i Anđelo dva puta dnevno s*ks, ujutru i uveče, obavezno, sedam meseci, odbij joj vreme menstruacije, pre toga sa Zolom, pre toga sa Crnogorcem, da je bila na auto-putu, sa toliko s*ksa zaradila bi brdo para - rekao je Gera.

Autor: R.L.