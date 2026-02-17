Jedno priča za medije, a nama daje druga naređenja: Lukina majka tvrdi da ne pljuje Anitu, fanovi je demantuju! Zbog njenih rijaliti igrarija sin joj OSTAJE BEZ PODRŠKE?! (FOTO)

Na društvenim mrežama nastao je pravi haos nakon što smo objavili poruke u kojima Biljana Vujović, majka Luke Vujovića, vređa njegovu devojku Anitu Stanojlović, o kojoj ima najgore moguće mišljenje. Biljana je to za naš portal brže-bolje demantovala, a potom su nju demantovali Lukini fanovi, koji mu zbog nje otkazuju podršku.

Naime, Lukine fanove izrevoltiralo je to što Biljana tvrdi da su poruke montirane, te su stranice na Instagramu preplavile prepiske između administratora Lukinih stranica, koji su međusobno komentarisali dvostruku rijaliti igru Lukine majke, zbog koje žele da otkažu podršku Luki.

Naime, u jednoj poruci administrator Lukine stranice javio je da želi da prestane sa podrškom zbog njegove majke, koja u javnosti priča hvalospeve o Aniti, dok njima daje druga naređenja.

- Odlučila sam odustati od Luke, nije iskren. I ne mogu trpeti nepravdu i čitati Biljanine izjave, a nama daje druga naređenja. Ugasiću stranicu, mnogi su već, ti kako želiš, ne možemo podržavati lažnu porodicu celu i igranje rijalitija - požalila se jedna adminka.

U narednoj prepisci dvoje administratora međusobno su komentarisali Biljanine spletke i uvrede na račun Anite.

- Imam ja tu poruku gde je pisala:"Gde da podržim vezu da mi Matorina žena bude snajka, kako Matorina žena da mi rodi unuče". Zabranila je Lukinoj podršci da podrže vezu, sve dok nije videla da bi mogla imati koristi od Anitinih, e tada je okrenula ploču - glasi poruka.

- Vrati posetu za Novu godinu, pred kraj, kada je Biljana izlazila kada mu je rekla:"Kakvo pravljenje dece", pogledaj to, dosta toga ćeš shvatiti, pogled itd.

Takođe, objavili su i Biljaninu poruku, gde je stavila do znanja da Anitu ne podržava.

- Poslate su mu čestitke za slavu, ako nije niko pozdravio Anitu, trebalo bi da čita između redova. Ovaj njegov potez, da bi uzvratio Aneli, je sulud.

