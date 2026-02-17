Raskrinkana Vanja Živić! Prvo oglašavanje Tanje, Kačavendine prijateljice: Evo kakav su razgovor vodile i da li joj je savetovala da se DISTANCIRA OD MILENE!

U "Eliti" je puklo prijateljstvo Milene Kačavende i Vanje Živić, koje su prestale da razgovaraju kada je Vanja optužila Milenu da je u Beloj kući raširila priču da joj je napolju pozajmila novčani iznos od nekoliko hiljada evra, što je ona demantovala.

Tokom jedne od burnih rasprava za crnim stolom Živićeva je u sve umešala i Kačavendinu višedecenijsku prijateljicu Tanju, rekavši da su se njih dve čule dok je Vanja svojevremeno nekoliko nedelja odsustvovala iz "Elite" zbog zdravstvenih problema.

Prva svađa Milene i Vanje desila se malo pre njenog privremenog napuštanja "Elite", tokom žurke, a Živićeva je pre nekoliko dana obelodanila da joj je Milenina prijateljica Tanja savetovala da se "skloni i distancira od Milene".

Tim povodom se sada za naš portal oglasila Tanja, Milenina najbolja prijateljica.

- Ovim putem demantujem tvrdnje koje je Vanja iznela u "Eliti", da sam joj navodno rekla da se distancira od Milene - poručila je Tanja za Pink.rs, te objasnila kakav je razgovor tada vodila sa Živićevom.

- Razgovor je bio isključivo ljudski i dobronameran. Pozvala sam Vanju nakon operacije, isključivo da proverim kako je i da joj pružim podršku kao Mileninoj drugarici iz "Elite". Ni u jednom trenutku joj nisam sugerisala da se ogradi ili distancira od Milene, niti sam joj davala takve savete. Rekla sam da treba da vode računa jedna o drugoj, da se poštuju i budu korektne, jer su imale nesporazum i da ga prevaziđu - objašnjava za Pink.rs Tanja i dodaje:

- Postavljam jasno pitanje – zašto bih uopšte tražila od Vanje da se ograđuje od Milene Kačavende, koja je moj najbolji prijatelj? To nema nikakve logike. Napominjem da su tvrdnje iznete sa Vanjine strane neistinite i nemaju veze sa stvarnim tokom razgovora - zaključila je ona za naš portal.

Autor: D. T.