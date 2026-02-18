KLOŠARU, NEMAŠ NI EVRA! Anelina majka Grofica udarila na Asmina zbog potresne priče o Nori, u sve umešala i Luku: Taj klošar...

U nedelju uveče Asmin Durdžić je na intervjuu u "Šiša baru" govorio o tome koliko ga je dotuklo saznanje da je njegova ćerka Nora, koju zbog loših odnosa sa bivšom partnerkom Aneli Ahmić ne viđa već treću godinu, zvala "tata" Luku Vujovića, doskorašnjeg Anelinog verenika.

On je o tome govorio s knedlom u grlu, te priznao da ljudima u Beloj kući ne želi da pokaže slabost i da "mnogo toga guta", a njegova bivša svrkrva Jasmina Ahmić Grofica hitno je reagovala i poslala poruku voditelju Darku Tanasijeviću, koji je razgovarao sa njim.

- Guta on advokatovu s*ermu! Znači, nikad nismo čuli da ga zove tata, niti je neko od nas rekao:"Zovi Luku tata". Užas, taj klošar koji nema evra, smrdo raspali i gnjida, jede balegu! Pitajte Aneli da li je istina da je Nora Luku zvala tata, zanima me - napisala je Grofica u svom stilu.

Podsetimo, Asmin je ostao u šoku zbog Lukinih priča o Anelinom majčinstvu.

- Trenutno mi odgovara sve što on trenutno priča, njega ne mrzim jer znam da je neke stvari radio namerno. Njih tri su smećarke koje uče Noru da joj je Luka tata, ali ja mnogo puta ovde progutam neke stvari. Sve što sam govorio o Aneli, Luka je sad potvrdio. Kada sam Aneli pitao na novinarama neka pitanja, hteo sam da vidim neke stvari. Ona ne zna koju boju njeno dete najviše voli, ne zna kakve patike njeno dete voli. Ona ništa ne zna apsolutno, ne zna ništa - rekao je Asmin.

