AKTUELNO

Domaći

KLOŠARU, NEMAŠ NI EVRA! Anelina majka Grofica udarila na Asmina zbog potresne priče o Nori, u sve umešala i Luku: Taj klošar...

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U nedelju uveče Asmin Durdžić je na intervjuu u "Šiša baru" govorio o tome koliko ga je dotuklo saznanje da je njegova ćerka Nora, koju zbog loših odnosa sa bivšom partnerkom Aneli Ahmić ne viđa već treću godinu, zvala "tata" Luku Vujovića, doskorašnjeg Anelinog verenika.

On je o tome govorio s knedlom u grlu, te priznao da ljudima u Beloj kući ne želi da pokaže slabost i da "mnogo toga guta", a njegova bivša svrkrva Jasmina Ahmić Grofica hitno je reagovala i poslala poruku voditelju Darku Tanasijeviću, koji je razgovarao sa njim.

Foto: TV Pink Printscreen

- Guta on advokatovu s*ermu! Znači, nikad nismo čuli da ga zove tata, niti je neko od nas rekao:"Zovi Luku tata". Užas, taj klošar koji nema evra, smrdo raspali i gnjida, jede balegu! Pitajte Aneli da li je istina da je Nora Luku zvala tata, zanima me - napisala je Grofica u svom stilu.

pročitajte još

DA IMAM PUMPU ZALILA BIH GA NAFTOM! Grofica priznala šta je radila s Lukinim slikama, pa mu udarila na majku Biljanu: Umesto što pali sveće bolje da s

Podsetimo, Asmin je ostao u šoku zbog Lukinih priča o Anelinom majčinstvu.

- Trenutno mi odgovara sve što on trenutno priča, njega ne mrzim jer znam da je neke stvari radio namerno. Njih tri su smećarke koje uče Noru da joj je Luka tata, ali ja mnogo puta ovde progutam neke stvari. Sve što sam govorio o Aneli, Luka je sad potvrdio. Kada sam Aneli pitao na novinarama neka pitanja, hteo sam da vidim neke stvari. Ona ne zna koju boju njeno dete najviše voli, ne zna kakve patike njeno dete voli. Ona ništa ne zna apsolutno, ne zna ništa - rekao je Asmin.

Autor: D. T.

#ANELI AHMIĆ

#Asmin Durdžić Alibaba

#ELITA

#Jasmina Ahmić Grofica

POVEZANE VESTI

Domaći

DRTINO, REŠI SVOJU PROSTATU! Anelina majka uzvratila Lukinom ocu: Mafijašu, baviš se gatanjem...

Domaći

MISLILA JE DA ĆU BITI VIBER TATA Alibaba nikad jače urnisao Aneli i sve Ahmiće: Ne bakćem se sa kanturinom i tom smećarskom familijom!

Domaći

GLEDAJTE ELITU NA PINKU! Asmin Durdžić stigao u Šimanovce, prvi gost Dušice Jakovljević majka Milice Veličković - evo šta misli o ćerkinoj trudnoći sa

Domaći

Asmin Durdžić besan kao ris: Zapušio usta Ermini i Siti zbog paklenog plana koji su skovale, a evo zašto je poslao poklon Đedoviću!

Domaći

PITAJTE JE ŠTO JE PREREZALA SLIKU KOJU JE GROFICA... Gori sve zbog Alibabe i Aneli - On otkrio da je Grofica decu ostavljala GLADNU i BEZ STRUJE, a ev

Domaći

Velika ispovest Asmina Durdžića: Otvorio se kao nikad do sada, progovorio o DNK analizi, ćerkici Nori, ali i posledicama svega: Bolelo me je što neko