AKTUELNO

Domaći

Nacija je čekala odluku Velikog šefa! Zvanično je: Anita i Luka žestoko kažnjeni!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Anita Stanojlović i Luka Vujović danas su prekršili neka od osnovnih pravila života u Beloj kući, zbog čega je Veliki šef doneo odluku da ih, shodno Ugovoru o učešću, kazni.

Naime, Luka je odbio da učestvuje u zadatku "Sudbinske lisice" nakon ucene svoje partnerke Anite, koja mu je zbog Aneli tokom čitavog drana dramila i priređivala ljubomorne scene. Anita mu je zabranila učešće u zadatku Velikog šefa, te se Luka sam oglasio i odbio da učestvuje, čime je prekršio jedno od osnovnih pravila.

Foto: TV Pink Printscreen

Zbog toga je kažnjen oduzimanjem MESEČNOG HONORARA.

S druge strane, kažnjena je i Anita koja je danas, tokom sopstvenog nervnog sloma uzrokovanim nepoverenjem u partnera, izrekla niz neistina i uvreda na račun produkcije.

Zbog toga je kažnjena oduzimanjem MESEČNOG HONORARA.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: D. T.

#Anita Stanojlović

#ELITA

#luka vujović

POVEZANE VESTI

Zadruga

HITNA ODLUKA VELIKOG ŠEFA! Evo ko je ovaj put ''udaren po džepu''

Domaći

KAŽNJENI ĐEDOVIĆ I LEPI MIĆA! Veliki šef strogo sankcionisao kršenje pravila, evo ko je još na SPISKU KAŽNJENIH

Domaći

HITNA ODLUKA VELIKOG ŠEFA! Izrečene nove kazne zbog grubog kršenja pravila, evo ko je ovaj put ''udaren po džepu''

Domaći

Pljušte honorari! Vanredno oglašavanje Velikog šefa, zbog grubog prestupa kažnjeno OSMORO UČESNIKA

Domaći

Milionska kazna za učesnicu Elite! Prekršila jedno od najstrožih pravila Velikog šefa, momentalno ostala bez 1.000.000 dinara!

Domaći

Kažnjeno jedanaestoro učesnika Elite! Veliki šef doneo konačnu odluku