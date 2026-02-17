Nacija je čekala odluku Velikog šefa! Zvanično je: Anita i Luka žestoko kažnjeni!

Anita Stanojlović i Luka Vujović danas su prekršili neka od osnovnih pravila života u Beloj kući, zbog čega je Veliki šef doneo odluku da ih, shodno Ugovoru o učešću, kazni.

Naime, Luka je odbio da učestvuje u zadatku "Sudbinske lisice" nakon ucene svoje partnerke Anite, koja mu je zbog Aneli tokom čitavog drana dramila i priređivala ljubomorne scene. Anita mu je zabranila učešće u zadatku Velikog šefa, te se Luka sam oglasio i odbio da učestvuje, čime je prekršio jedno od osnovnih pravila.

Zbog toga je kažnjen oduzimanjem MESEČNOG HONORARA.

S druge strane, kažnjena je i Anita koja je danas, tokom sopstvenog nervnog sloma uzrokovanim nepoverenjem u partnera, izrekla niz neistina i uvreda na račun produkcije.

Zbog toga je kažnjena oduzimanjem MESEČNOG HONORARA.

Autor: D. T.