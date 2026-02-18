Mogu sve što hoću: Alibaba uveren da bi olako smuvao Maju, Uroš provalio da je odlepila za njim! (VIDEO)

Sevaju varnice!

Maja Marinković odlučila je da se i večeras ogrebe za viski od Asmina Durdžića. Ona ga je sve vreme provocirala, a ona su sa Urošem Stanićem otišli do izolacije gde su se peckali.

- Ajde da mi daš viski, gotovo je. Dačo, evo ga ovaj tvoj, proganja me - govorila je Maja.

- Majo, neću sa Dačom da budem u kadru - dodao je Stanić.

- Ja sam mašina, ne mogu oni sa nama - rekla je Marinkovićeva.

Maja i Uroš su nakon toga uzeli Alibabu po svoje kako bi od njega dobili viski.

- Ja tebe previše poštujem za neke stvari i ne želim da radim šta bi bilo loše, a veruj mi da mogu - govorio je Asmin.

- Ne možeš. Ja ne mogu, ovaj čovek je bolestan - smejala se Maja.

- Ja mogu sve što želim u životi u veruj mi da ja to znam - dodao je Durdžić.

- Majo, ti si odlepila za Asminom. Što se foliraš? Ti se plašiš - rekao je Uroš.

Autor: A. Nikolić