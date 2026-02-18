Mogu sve što hoću: Alibaba uveren da bi olako smuvao Maju, Uroš provalio da je odlepila za njim! (VIDEO)

Sevaju varnice!
Maja Marinković odlučila je da se i večeras ogrebe za viski od Asmina Durdžića. Ona ga je sve vreme provocirala, a ona su sa Urošem Stanićem otišli do izolacije gde su se peckali.
- Ajde da mi daš viski, gotovo je. Dačo, evo ga ovaj tvoj, proganja me - govorila je Maja.
- Majo, neću sa Dačom da budem u kadru - dodao je Stanić.
- Ja sam mašina, ne mogu oni sa nama - rekla je Marinkovićeva.
Maja i Uroš su nakon toga uzeli Alibabu po svoje kako bi od njega dobili viski.
- Ja tebe previše poštujem za neke stvari i ne želim da radim šta bi bilo loše, a veruj mi da mogu - govorio je Asmin.
- Ne možeš. Ja ne mogu, ovaj čovek je bolestan - smejala se Maja.
- Ja mogu sve što želim u životi u veruj mi da ja to znam - dodao je Durdžić.
- Majo, ti si odlepila za Asminom. Što se foliraš? Ti se plašiš - rekao je Uroš.
Autor: A. Nikolić