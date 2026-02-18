AKTUELNO

Zadruga

Mogu sve što hoću: Alibaba uveren da bi olako smuvao Maju, Uroš provalio da je odlepila za njim! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sevaju varnice!

Maja Marinković odlučila je da se i večeras ogrebe za viski od Asmina Durdžića. Ona ga je sve vreme provocirala, a ona su sa Urošem Stanićem otišli do izolacije gde su se peckali.

- Ajde da mi daš viski, gotovo je. Dačo, evo ga ovaj tvoj, proganja me - govorila je Maja.

pročitajte još

Vidim kako pričaju... Boginja sigurna da će Đukić i Teodora završiti zajedno, shvatila koliko imaju hemiju! (VIDEO)

- Majo, neću sa Dačom da budem u kadru - dodao je Stanić.

- Ja sam mašina, ne mogu oni sa nama - rekla je Marinkovićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

Maja i Uroš su nakon toga uzeli Alibabu po svoje kako bi od njega dobili viski.

- Ja tebe previše poštujem za neke stvari i ne želim da radim šta bi bilo loše, a veruj mi da mogu - govorio je Asmin.

- Ne možeš. Ja ne mogu, ovaj čovek je bolestan - smejala se Maja.

pročitajte još

Našao novu taktiku da glumi žrtvu: Bebica želi u krevet, Teodora hladna kao led! (VIDEO)

- Ja mogu sve što želim u životi u veruj mi da ja to znam - dodao je Durdžić.

- Majo, ti si odlepila za Asminom. Što se foliraš? Ti se plašiš - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Volela bih da je ovako lagan i drugim danima: Teodora ne krije da je odlepila za Filipom, udrženim snagama rešavaju Lukine ljubavne jade (VIDEO)

Zadruga

Ne skida ruke s njega: Mina se zalepila za Viktora, svaki trenutak želi da provodi sa njim! (VIDEO)

Zadruga

Sad bi bio sa njom: Terza ne skida pogled sa Sofije, Luka provalio šta mu je jedina prepreka! (VIDEO)

Zadruga

Više ne mogu da se obuzdaju! Gastoz i Anđela ne prestaju da se ljube, strast među njima sve veća (VIDEO)

Zadruga

Ne mogu da se odlepe jedno od drugog: Luka i Anita zbog razmenjivanja nežnosti preskaču spavanje! (VIDEO)

Domaći

Svi navijaju za pomirenje Aneli i Alibabe: Ona otkrila da je Durdžić hteo Nori da napravi brata, evo za koje ime se odlučio! (VIDEO)