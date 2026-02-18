AKTUELNO

Mina Vrbaški bljuje vatru: Napravila Viktoru haos zbog Aneli, on poludeo i pokazao joj zube! (VIDEO)

Drama!

Mina Vrbaški napala je Viktora zbog Aneli Ahmić i želje da sa njom ima zajednički zadatak. Oni su se opako posvađali u kazinu, a izgleda da su takmičari bili u pravu kad su rekli da će iz njega izvući sve što je nekad budila u Mensuru Ajdarpašiću.

- Ja u ovome nisam htela da učestvujem. Nemoj da me vučeš, ja idem da legnem - rekla je Mina.

- Ti si izjavila to - dodao je Viktor.

- Ti si hteo da budeš sa Aneli i to je penta - govorila je ona.

- Sedi dole! Ne budeš li sad sela... - pričao je on.

- Šta? Meni ovo ne prija - rekla je Mina.

