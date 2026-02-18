Prekucala igricu: Teodora dresira Bebicu kao psa, Đukić od neprijatnost propada u zemlju! (VIDEO)

Haos u kazinu!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica žestoko su zaratili u kazinu jer je on pravio ljubomorne scene zbog Filipa Đukića sa kojim je ona vezana lisicama.

- Ja sam završio, a ti kažeš da ja hukćem. Nemoj da me štipaš - govorio je Bebica.

- Rekao si da nećeš malopre i opet si uradio. Ja sam išla da p*šam, a ti si me pitao: "Gde si do sad?". To je maltretiranje. Da li ti meni veruješ? Hoćeš li prestati da me maltretiraš? Ovo je psihičko maltretiranje. Ponašaj se lepo prema svojoj devojci - pričala je ona.

- Ponašaj se ti - rekao je on.

- Je l' nećeš? Izvoli kreni. Ti si meni ceo dan prebacivao, moram da ti se derem ovde. Ti si meni prebacila da sam se smejala, da se dodirujem nogom, da sam se trljala rukom - dodala je Teodora.

- Rekao sam da sediš normalno. Ne možeš da sediš onako za stolom da ja ne bih mogao da ti prebacujem - rekao je Bebica.

- Ja ne radim ništa, nisam se pipala i nemoj da me maltretiraš. Ako misliš da te volim ponašaj se lepo prema svojoj devojci i usreći me kao što si rekao. Budeš li mi od ovog trenutka još nešto prebacio završili smo jer znam da vidiš da ništa ne radim - govorila je Teodora.

- Sve je problem, ne treba da budemo zajedno - rekao je Bebica.

- Budeš li huknuo, namrštio se ili izazivao negativnu energiju završili smo. Ovo je već negativna energija. Ti se od ovog trenutka ponašaj normalno. Svoje sam rekla, izvoli ponašaj se normalno - govorila je Teodora.

- Izvoli glumi žrtvu koju ja maltretiram - rekao je Macanović.

- Hoćeš sad da ti kažem kad sam mogla da glumm žrtvu? Da li glumim ili se ovako osećam? Opet me smaraš - dodala je ona.

Autor: A. Nikolić