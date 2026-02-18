AKTUELNO

Zadruga

Eksplodirao kao bomba: Viktoru pala roletna, Mini opsovao majku! Haos ne prestaje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rasulo!

Mina Vrbaški i Viktor nastavili su da se svađaju u krevetu zbog Aneli Ahmić, a on je u jednom trenutku totalno poludeo i opsovao joj je majku, a nakon toga se i sklonio od nje ali ga je ona pratila u stopu.

- Ti si htela zadatak i ti si je zvala! Ne prebacuj na mene. J*bem ti mater više u p*čku - vikao je Viktor.

pročitajte još

Super ti je dok me j*beš: Mina izludela Viktora, flert sa Aneli će mu izaći na nos! (VIDEO)

- On je to tražio, a ne ja. Je l' sam ja tražila ili ti? Rekao si da imaš zadatak za Aneli, a ja ću da vam pokažem ovde šta je rijaliti - pričala je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Slušaju vas drugi kako se psujete - umešala se Dragana.

- Blam me je, ja ovo nisam godinama sebi dozvolila. Njemu ponos ne dozvoljava. Ja ne mogu da budem nešto što nisam, ja sam ovakva - plakala je Mina.

pročitajte još

Neće me neko j*bati sa 19 godina: Mina doživela pomračenje, roni gorke suze zbog Viktora! (VIDEO)

- Skini to, lezi spavaj i ne blamiraj sebe. Dušica sad priča kako ti je opsovao majku, ne mogu stalno da idem da te branim. Prestani da praviš sr*nja - dodala je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Obezbeđenje šparta po Beloj kući: Rada se totalno demonizovala, ne prestaje da pravi haos, a Ivana šalje u GROB (VIDEO)

Zadruga

Karambol ne prestaje: Kačavenda i Jakšićka se najstrašnije vređaju, Milena je unakazila za sva vremena! (VIDEO)

Zadruga

Novi karambol: Anita dresira Luku kao psa, ponovo urliču zbog Maje Marinković! (VIDEO)

Domaći

Niko ne može da je obuzda: Aneli se ne zaustavlja, obezbeđenje je skida s Janjuša! (VIDEO)

Domaći

Haos ne prestaje: Filipu ponovo pala roletna, žestoko napao Bebicu! Obezbeđenje se ne pomera iz kuće (VIDEO)

Zadruga

Haos se nastavlja: Filip hoće da spava sa Teodorom, ona skupila poslednji gram dostojanstva! (VIDEO)