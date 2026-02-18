Eksplodirao kao bomba: Viktoru pala roletna, Mini opsovao majku! Haos ne prestaje (VIDEO)

Rasulo!

Mina Vrbaški i Viktor nastavili su da se svađaju u krevetu zbog Aneli Ahmić, a on je u jednom trenutku totalno poludeo i opsovao joj je majku, a nakon toga se i sklonio od nje ali ga je ona pratila u stopu.

- Ti si htela zadatak i ti si je zvala! Ne prebacuj na mene. J*bem ti mater više u p*čku - vikao je Viktor.

- On je to tražio, a ne ja. Je l' sam ja tražila ili ti? Rekao si da imaš zadatak za Aneli, a ja ću da vam pokažem ovde šta je rijaliti - pričala je Mina.

- Slušaju vas drugi kako se psujete - umešala se Dragana.

- Blam me je, ja ovo nisam godinama sebi dozvolila. Njemu ponos ne dozvoljava. Ja ne mogu da budem nešto što nisam, ja sam ovakva - plakala je Mina.

- Skini to, lezi spavaj i ne blamiraj sebe. Dušica sad priča kako ti je opsovao majku, ne mogu stalno da idem da te branim. Prestani da praviš sr*nja - dodala je Dragana.

Autor: A. Nikolić