Postavila ultimatum: Teodora zapretila Bebici raskidom, isporučila listu uslova da bi bio sa njom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne smiruju se!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica ponovo su se posvađali zbog Filipa Đukića, a ona mu je po ko zna koji put zapretila da će ga ostaviti ako se bude nenormalno ponašao, iako se on upravo tako ponašao tokom cele noći.

- Ja sam završio razgovor sa tobom i ne razgovaram do utorka. Ti se dereš, a ja te sve čujem - rekao je Bebica.

- Budem li videla jednu situaciju tvog nenormalnog ponašanja ili prebacivanja ja sm sa tobom završila. Ne možeš da mi zabraniš da se smejem sa drugima. Ja njemu neću da se smejem, ali sa drugim ljudima hoću. Tvoj uslov da nastaviš sa mnom je da se ponašaš normalno - govorila je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Poljubi me - rekao je Bebica.

- Ja to ne radim - dodala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: A. Nikolić

