PUČE TIKVA: Alibaba besan kao ris odjavio Janjuša! Pukao od ljubomore, Maja urliče na njega iz sveg glasa (VIDEO)

Haos u spavaćoj sobi!

Asmin Durdžić uleteo je u Belu kući i odmah napao Maju Marinković, a onda i odjavio Marka Janjuševića Janjuša jer joj dopušta da mu sa njim tera inat.

- Pet meseci sam te poštovao kao sestru i dizao u nebesa, a ti mi dovlačiš Uroša u izolaciju. Teraš mi sa njim inat, a njega sam poštovao kao druga. Ne želim više sa tobom komunikaciju i nemoj više nikad da mi se obratiš u životu. Tebe sam poštovao, a ne želim više sa tobom komunikaciju i drugovi možemo da budemo izvan rijalitija - pričao je Asmin.

- Sa kim ti ne želiš? Ne moraš da mi se obraćaš u životu. Šta bi ti da je šutiram sa kreveta? - dodao je Janjuš.

- Ma ko si ti? Nemoj da te prebijem kao p*čku - urlala je Maja.

Autor: A. Nikolić