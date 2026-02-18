AKTUELNO

PUČE TIKVA: Alibaba besan kao ris odjavio Janjuša! Pukao od ljubomore, Maja urliče na njega iz sveg glasa (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u spavaćoj sobi!

Asmin Durdžić uleteo je u Belu kući i odmah napao Maju Marinković, a onda i odjavio Marka Janjuševića Janjuša jer joj dopušta da mu sa njim tera inat.

Ne znam što dolaziš: Janjuš ne može da razume u kakvom su odnosu Maja i Alibaba, odmah je prekorio! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Pet meseci sam te poštovao kao sestru i dizao u nebesa, a ti mi dovlačiš Uroša u izolaciju. Teraš mi sa njim inat, a njega sam poštovao kao druga. Ne želim više sa tobom komunikaciju i nemoj više nikad da mi se obratiš u životu. Tebe sam poštovao, a ne želim više sa tobom komunikaciju i drugovi možemo da budemo izvan rijalitija - pričao je Asmin.

Ušuškali se kao nekad u izolaciji: Bebici bi srce stalo kad bi video kako su Teodora i Filipa zaspali! (VIDEO)

- Sa kim ti ne želiš? Ne moraš da mi se obraćaš u životu. Šta bi ti da je šutiram sa kreveta? - dodao je Janjuš.

- Ma ko si ti? Nemoj da te prebijem kao p*čku - urlala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

