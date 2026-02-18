AKTUELNO

Domaći

Karambol: Maja i Alibaba ne prestaju da urlaju, obezbeđenje ih prati u stopu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama se nastavlja!

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su žestoko da se svađaju, a od njihovog vikanja u cik zore tresli su se zidovi Bele kuće.

- Ti si rekao da ćeš da me izbaciš iz izolacije. Ko si ti? P*šu k*rac nemam ništa sa tobom bolesniku - govorila je Maja.

- Nemoj da me provociraš i da mi se smeješ u facu. Ja sam zbog tebe napadao Boginju i Filipa. Ja tebe štitim od svakoga, ispao sam zbog tebe nasilnik nad Boginjom. Nisam ti ja Bora. Nemoj da mi se obraćaš. Šta misliš ko si? Spavaj u sobi do subote - govorio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Uroše, idemo u izolaciju - rekla je Maja.

- Ajde da ga vidim da uđe - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

