HAOS U ELITI! Nova drama Anite i Luke, zbog Maje pukla tikva Asmina i Janjuša, a tek da vidite haos Teodore i Bebice (VIDEO)

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Tokom noći za nama, u Eliti re organizovana žurka, a učesnike su tokom cele noći uživali u nastupu Denija Boneštaja, Tine Amore i Dj Denija. Pored toga, mnoga dešavanja obeležila su ovo veče.

Teodora Delić iskoristila je priliku dok je Nenad Macanović Bebica otišao po pivo da se obrati Filipu Đukiću i ovim potezom dokazala da joj je stalo do njega.

- Ako hoćeš da staneš pored, hoćeš da pomerimo stolicu? - upitala je Teodora.

- Ne ne, lakše mi je ovako - rekao je Đukić.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Luka Vujović na samom početku žurke pričao je Aniti Stanojlović kako je Aneli Ahmić u kćoi odabranih na sve moguće načine pokušavala da ostvari komunikaciju sa njim i ubedi ga da zajedno piju šampanjac, ali da je on na to ostao imun.

-Znači ti ništa nisi odgovarao dok je ona pričala? - pitala je Anita.

- Ja sam samo prvi pitao gde mi je šampanjac - dodao je Luka.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Teodora Delić ponovo je skrenula pažnju Nenadu Macanoviću Bebici na ponašanje, te mu je rekla da je više ne zanima zbog čega je on poželeo da ode na spavanje.

- Ne zanimaš me, sa tom facom me ne zanimaš - rekla je Teodora.

- Lepo se ponašaj - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Dj Denny na samom početku žurke napravio je odličnu atmosferu i takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu puštao najveće domaće hitove uz koje oni obožavaju da đuskaju.

U najboljem raspoloženju bila je Maja Marinković koja je dominirala u crnom lateksu, a kao i svaki put najviše se oduševila kad je čula pesme Dragomira Despića Desingerice.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Luka Vujović pokušao je da objasni Aniti Stanojlović kako da se ponaša kao Ena Čolić i da kada vređa Aneli Ahmić to bude zanimljivije.

- Rekla sam danas: ''Za ovu k*rvetinu dvesta'' - rekla je Anita.

- Kako ne znaš da ubaciš, Ena je bila kraljica u tome. Ubaciš malo smešnih detalja poput: ''K*rvo nadobudna, k*rvo razglabana'' - rekao je Luka, a ona je Anita je ostala nema.

Tanja Stijelja Boginja priznala je Dragani Stojančević da vidi kako Filip Đukić i Teodora Delić pričaju ceo dan i da je sigurna da će se između njih nešto desiti.

- Vidim kako oni pričaju, a i kako ovaj trčkara za njima - rekla je Boginja.

- Pa imali su ljudi nešto, imali bi da Bebica nije prekinuo - rekla je Dragana.

Teodora Delić pokušala je ponovo da porazgovara sa Nenadom Macanovićem Bebicom o njegovom ponašanju, ali totalno uzalud čini se.

- Dobro, ajde pali. Već si me izrevoltirao - rekla je Teodora.

- Ti si mene - rekao je Bebica.

- Ja ništa ne radim. Je l' sam slobodna, ajde ćao i ne smaraj me - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

U jednom trenutku na imanje u Šimanovcima stigli su Deni Boneštaj i Tina Amore, koji su pevali takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Anita Stanojlović ipak je donela odluku da Luka Vujović može da bude vezan sa Aneli Ahmić lisicama, ali pod uslovom da i ona bude vezana s njima.

- Možeš da tražiš da ne gubim pare da dobiješ i ti lisicu - rekao je Luka.

- Može da ja budem s druge strane vezana za nju. Tako može, da spavaš između dve žene u krevetu - rekla je Aneli.

- To bi tek bio haos, Aneli bi poludela što je Drvo pustilo - rekao je Luka.

Maja Marinković odlučila je da se i večeras ogrebe za viski od Asmina Durdžića. Ona ga je sve vreme provocirala, a ona su sa Urošem Stanićem otišli do izolacije gde su se peckali.

- Ja tebe previše poštujem za neke stvari i ne želim da radim šta bi bilo loše, a veruj mi da mogu - govorio je Asmin.

- Ne možeš. Ja ne mogu, ovaj čovek je bolestan - smejala se Maja.

Aneli Ahmić tražila je Mini Vrbaški da kod Drveta mudrosti traže zadatak da joj ona muva dečka Viktora.

Aneli Ahmić tražila je Mini Vrbaški da kod Drveta mudrosti traže zadatak da joj ona muva dečka Viktora.

- Treba vas dvoje (Aneli i Viktor) da odete sami - dodala je Mina.

- Aneli ej danas rekla da Viktora boli k*rac za Minu - umešao se Dača.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Robot Toša popričao je s Minom Vrbaški o Viktoru Gagiću i Aneli Ahmić kada je priznala da je samo htela da ga testira i vidi koliko je sati, ali je on ipak pao na testu.

- Mina je izljubomorisala jer je htela da testira Viktora - rekao je Dača.

- Htela sam samo da vidim koja je granica. Ja sam pravila jutros problem što sam spojena s nekim s kim nemam sad dodirne tačke. Počele su stvari da se menjaju, ohladio se i ne ljubi me i očigledno hoće da ima izduvni ventil s drugom devojkom - rekla je Mina.

- Mislim da je previše hladan. Danas je Aneli rekla da Viktora ne zanima Mina nikako - rekao je Dača.

Teodora Delić ponovo je pokušala da porazgovara sa Nenadom Macanovićem Bebicom o njegovom ponašanju, te je u jednom momentu počela da plače jer je maltretira.

- Hoćeš da se ponašaš normalno ili smo završili zauvek? - upitala je Teodora.

- Završili smo zauvek - rekao je Bebica.

- Zbog? Je l' možeš da se ponašaš normalno kao svi ostalo? - upitala je Teodora.

- Nemoj da mi histerišeš bre - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Maja Marinković, Uroš Stanić i Asmin Durdžić porazgovarali su sa robotom Tošom p afteru koji planiraju, a potom je Asmin izljubomorisao na Majinu igračku.

- Boro, moramo da idemo na after - rekao je Alibaba.

- Tošo, što si ti mene zaj*bao? - upitala je Maja.

- Nisam ja, to je moja šauma - rekao je Toša.

- Malo sam se razočarala u tebe - rekla je Maja.

Mina Vrbaški plakala je u kazinu zbog Viktora, a u jednom trenutku prišla joj je Aneli Ahmić kako bi je smirila.

- Ja sam htela da vidim da li on ima potrebu da se vezuje za bilo koga, a to nije normlano. On je tražio da bude vezan sa tobom. Da li je to normalno kad imaš devojku? Nije! Ne interesuje me. Da li bi ti to pristala da si sa Lukom i da on traži da bude vezan? - govorila je Mina.

- Hteo je da se sprda - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Nenad Macanović Bebica nastavio je svoju raspravu sa Teodorom Delić.

- Ti mene maltretiraš, turiraš mi mozak - rekla je Teodora.

- Odj*bi od mene, neću da razgovaram više - rekao je Bebica.

- Uništio si mi dan - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Mina Vrbaški vikala je na Viktora u kazinu zbog Aneli Ahmić i njegove ideje da traži zadatak kako bi sa njom bio vezan lisicama. Mina nije prestajala da plače, a donela je i odluku da stavi tačku na odnos sa njim.

- Završavamo svaki odnos - rekla je Mina.

- Okej. Je l' sam ja kriv? - pitao je on.

- Da, ti si predložio zadatak. Ti si muškarac koji ne treba da dozvoli. Ja sam te testirala. Ti po drugi put hoćeš drugu ženu u našoj vezi. Ti si kriv, shvati. Ti si jedna p*čka - plakala je Mina.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Mina Vrbaški i Viktor nastavili su da se svađaju u krevetu zbog Aneli Ahmić, a on je u jednom trenutku totalno poludeo i opsovao joj je majku, a nakon toga se i sklonio od nje ali ga je ona pratila u stopu.

- Ti si htela zadatak i ti si je zvala! Ne prebacuj na mene. J*bem ti mater više u p*čku - vikao je Viktor.

- On je to tražio, a ne ja. Je l' sam ja tražila ili ti? Rekao si da imaš zadatak za Aneli, a ja ću da vam pokažem ovde šta je rijaliti - pričala je Mina.

- Slušaju vas drugi kako se psujete - umešala se Dragana.

Tokom žurke Filip Đukić i Teodora Delić zbog Nenada Macanovića Bebice nisu smeli da se pomere od rulet stola. Iako je Delićeva noć provela svađajući se sa Bebicom, Đukić je ipak našao rešenja da se zabavi.

On se opustio kad je DJ Denny krenuo da pušta muziku, pa je plesao i i pevao, a Bebica nije mogao da sakrije koliko je očajan jer su Teodora i on osuđeni na Filipa još nekoliko dana.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Luka Vujović i Anita Stanojlović žestoko su zaratili zbog Ivana Marinkovića kada je Anita doživela pomračenje i krenula da lomi i baca sve pred sobom, a potom i Luki da pravi haos.

- Ništa mi nije vredno mog psihičkog stanja - rekla je Anita.

- Je l' ti mene udaraš - rekao je Luka.

Aneli Ahmić počela je da se svađa sa Ivanom Marinkovićem u čiju svađu se umešao i Anđelo Ranković kako bi odvojio svoju drugaricu, a potom se i on pokačio sa Ivanom.

- Kad te budem videla da uvrediš Neria, dobićeš svoje - rekla je Aneli.

- J*baću vam svima mater, otkud ti braniš Neria? - upitala je Sandra.

- Smiri se - rekao je Anđelo.

- Skloni se od mene - rekla je Aneli.

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica ponovo su se posvađali zbog Filipa Đukića, a ona mu je po ko zna koji put zapretila da će ga ostaviti ako se bude nenormalno ponašao, iako se on upravo tako ponašao tokom cele noći.

- Ja sam završio razgovor sa tobom i ne razgovaram do utorka. Ti se dereš, a ja te sve čujem - rekao je Bebica.

- Budem li videla jednu situaciju tvog nenormalnog ponašanja ili prebacivanja ja sm sa tobom završila. Ne možeš da mi zabraniš da se smejem sa drugima. Ja njemu neću da se smejem, ali sa drugim ljudima hoću. Tvoj uslov da nastaviš sa mnom je da se ponašaš normalno - govorila je Teodora.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Teodora Delić provalila je da se Nenad Macanović Bebica ponovo izgladnjuje zbog Filipa Đukića, zbog čega mu je odmah zapretila da i to može da bude jedan od razloga zbog kojih će ga ostaviti.

- To isto smatram emotivnom manipulacijom. To ne treba da radiš jer meni to smeta. Što to radiš? - govorila je ona.

- Nisam gladan, stresno mi je - dodao je on.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Luka Vujović pokupio se i otišao od Anite Stanojlović nakon što je ona ćutala sve vreme, zbog čega je Anita doživela nervni slom i zaletela se na Luku.

- Najlakše je otići, sad ćeš da vidiš. Haos ću ti napraviti - rekla je Anita.

- Okej, ja sam kriv i nek ide sve na mene - rekao je Luka.

- J*baću joj mater, nek se skloni - rekla je Anita.

Ivan Marinković nije želeo da ostavi Aneli Ahmić da ode u krevet na spavanje već je sve vreme žestoko vređao nju i njenu porodicu.

- K*rvetino, mama ti vezuje lavove lisicama. Ajde dr*ljo u krevet na spavanje, lezi u to prljavo gnezo šugo jedna šugava - rekao je Ivan.

- Dođi posle da ti ovim lisicama vežem tu malu k*tu - rekla je Aneli.

Asmin Durdžić ušao je u kupatilo dok se Maja Marinković tuširala, a iako je pored njega bilo još mnogo devojaka sva njegova pažnja bila je usmerena na nju.

On se u jednom trenutku popeo na prste kako bi mogao da proviri i vaci pogled na njeno golo telo. Jasno je da Asmin nema nameru da odustane od toga da je osvoji, a videćemo da li će mu u budućnosti to poći za rukom.

Filip Đukić ne krije koliko mu je bilo traumatično da cele noći sluša svađe Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice, pa je priznao da jedva čeka da zaboravi ovu noć, ali i da prođe zadatak.

- Želim što pre da zaboravim ovo veče. Samo da prođe ovaj zadatak - govorio je Filip.

- Nije ni 24 sata prošlo - dodao je Luks.

Teodora Delić i Filip Đukić komunicirali su tako što su se obraćali drugim ljudima, a ona je jedva dočekala da joj Nenad Macanović Bebica ne diše za vratom kako bi mogla da kaže da joj zadatak uopšte ne bi teško pao da joj on ne nabija tenziju.

- Nije prošao ni jedan dan - rekao je Filip.

- Meni da ne nabija tenziju bila bih okej. On mi nabija tenziju kao da ću na k*rac da mu sednem - govorila je Teodora.

Borislav Terzić Terza pričao je Filipu Đukiću i Teodori Delić da su mnogo dobar par i da je siguran da će njih tvoje završiti zajedno čim se završi deveta sezona najgledanijeg rijalitija u regionu.

- Brate, kako ste vas dvoje do j*ja i kako ćete da se j*bete kad izađete napolje... Znamo se. Jedva čekam da izađemo Sofija, ti, Teodora i ja. Kretenu jedan, moraš i ruku da mi završiš da te ne bih vređao u "Narod pita" - govorio je terza.

Maja Marinković se zajedno s Urošem Stanićem uputila u izolaciju, ali je čini se Asmin Durdžić izgoreo od ljubomore zbog Marka Janjuševića Janjuša, te je krenuo na Uroša.

- Imaš tri minuta da izađeš - rekao je Asmin.

- Možeš samo ti da izađeš - rekla je Maja.

- Napolje odmah - rekao je Asmin.

Asmin Durdžić uleteo je u Belu kući i odmah napao Maju Marinković, a onda i odjavio Marka Janjuševića Janjuša jer joj dopušta da mu sa njim tera inat.

- Pet meseci sam te poštovao kao sestru i dizao u nebesa, a ti mi dovlačiš Uroša u izolaciju. Teraš mi sa njim inat, a njega sam poštovao kao druga. Ne želim više sa tobom komunikaciju i nemoj više nikad da mi se obratiš u životu. Tebe sam poštovao, a ne želim više sa tobom komunikaciju i drugovi možemo da budemo izvan rijalitija - pričao je Asmin.

Autor: S.Z.