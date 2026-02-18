Umobolan je! Teodorina majka užasnuta Bebičinim ponašanjem prema njoj i Filipu: Prati ih kao crni oblak!

Stavila sve karte na sto!

Pojedini učesnici vezani su licicama, povodom nedelje ljubavi, a mnogi parovi imali su problem upravo zbog toga. Dok su jedni uživali u svojoj bliskosti, drugima je počelo da se trese tlo pod nogama, te je tako Nenad Macanović Bebica tokom čitave noći za nama pratio u stopu svoju devojku Teodoru Delić koja je vezana sa Filipom Đukićem.

Naime, tokom čitave žurke, njih dvoje su vodili rat, dok je on iskazivao nepoverenje prema njoj, ona je suzama pokušala da ga razuveri i ubedi da je on taj koji diže preteranu tenziju.

Portal Pink.rs kontaktirao je Teodorinu majku, Slavicu Delić kako bi dala svoj sud o novonastaloj situaciji.

Slavica nije krila da joj je Bebice ''preko glave'' i da je iščekuje da njena ćerka konačno okonča taj odnos.

- Zna se da je on bolesnik, umobolan je. Kao crni oblak se nadvio nad njima. Ne može da prihvati zadatak. Maltletirao ju je psihički sinoć. To je čovek koji nemam nikakav razum. Nenormalan je i bolestan. Cilj mu je da je psihički uništi. Ona je savesna, gleda da odradi zadatak, ne želi da gubi pare. Teodora i Filip su se jedno drugom svideli, nisu se zaljubili jedno, jer za to nisu imali vremena, ali verujem da to može da se sedi, kada izađu iz rijalitija. Evidentno je da Teodora ne može da se pomeri od budaletine Bebice, ali verujem da će u jednom trenutnku shvatiti da je to jedini ispravan postpupak - istakla je Slavica Delić.

Autor: S.Z.