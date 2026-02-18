SULTIJAŠICE, NEĆE TE LEMUR! Totalni raskol prijateljstva Aneli i Maje, jedna drugoj sasule sve u lice! (VIDEO)

Leti perje!
Maja Marinković i Aneli Ahmić ušle su u žestok verbalni okršaj nakon buđenja.
- Posmatram te samo šta radiš - kazala jhe Aneli.
- Aneli, ako postoji problem, ajde da ga rešimo. Jao, šta se ovde dešava - kazala je Maja.
- Ku*vo, sutlijašice - kazala je Aneli.
- Piškiš u gaće - rekla je Maja.
- Sutlijašice, vodi svoju brigu, ku*rvo - rekla je Aneli.
- Lemurčina te neće je*ati. Filip te je šutnuo kao kantu. Tri puta za noć i tange ti je na glavu bacio - rekla je Aneli.
Autor: S.Z.