ŠUGO JEDNA RASPALA! Novi sukob Aneli Ahmić: Posle Maje, Anite i Luke, na red došao i Ivan Marinković, TRESE SE ELITA (VIDEO)

Haos na sve strane!
Ivan Marinković brutalno je zaratio sa Aneli Ahmić, te je došlo do teških reči.
- Nikakva si majka, ti si devojka koja za dve godine nije provela ukupno četrdeset dana sa ćerkom! Monstrume bolesni - kazao je Ivan.
- Ti si ćerku zatvarao - dodala je Aneli.
- E, tužba! Za ovo tužba, monstrume! Šugo jedna raspala - dodao je Ivan.
- Samo šalji tužbe - dodala je Aneli.
- Šaljem ti ja mami, pi*ko jedna raspala. Pljunem ti u pi*du - rekao je Ivan.
- Rešen si - dodala je Aneli.
- Rešena si ti - dodao je Ivan.
