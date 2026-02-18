AKTUELNO

Domaći

ŠUGO JEDNA RASPALA! Novi sukob Aneli Ahmić: Posle Maje, Anite i Luke, na red došao i Ivan Marinković, TRESE SE ELITA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos na sve strane!

Ivan Marinković brutalno je zaratio sa Aneli Ahmić, te je došlo do teških reči.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nikakva si majka, ti si devojka koja za dve godine nije provela ukupno četrdeset dana sa ćerkom! Monstrume bolesni - kazao je Ivan.

- Ti si ćerku zatvarao - dodala je Aneli.

- E, tužba! Za ovo tužba, monstrume! Šugo jedna raspala - dodao je Ivan.

- Samo šalji tužbe - dodala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šaljem ti ja mami, pi*ko jedna raspala. Pljunem ti u pi*du - rekao je Ivan.

- Rešen si - dodala je Aneli.

- Rešena si ti - dodao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

