Obezbeđenje razdvaja Aneli i Luku! Gori Elita, žestoki rat bivših verenika zbog Anite, ORI SE SVE! (VIDEO)

Strasti se ne smiruju!

Aneli Ahmić i Luka Vujović ušli su u raspravu zbog Anite Stanojlović.

- Što sad sve ovo radiš? - upitao je Luka.

- Ona je meni došla i rekla mi je da sam ku*va. Prva me je sinoć provocirala. Onda sam jela kikiriki i dobacila joj ''Luka me voli''. Ako me neko vređa, ja ne moram da ćutim - rekla je Aneli.

- Zamolio sam te da ti vređaš. Ne znam koju potrbu imaš da se svađaš - dodao je Luka.

- Ja sam majka... - dodala je Aneli.

– Ne, nisi, čim ideš i redom se svađaš sa svima. Provocirala si Anitu kad joj je bilo veoma teško - kazao je Luka.

- Kad me vređate i provocirate, dobićete povratnu - rekla je Aneli.

- Da li imaš poriv da me gaziš? - upitao je Luka.

- Imam poriv da odgovorim na uvrede. Smiri je, neka se otkači od mene - rekla je Aneli.

Autor: S.Z.