ŽESTOKI RAT BIVŠIH PRIJA! Lukina majka Biljana urnisala Anelinu Groficu: Mesto ti je na psihijatriji!

Biljana Vujović, majka učesnika "Elite" Luke Vujovića, odgovorila je na javne prozivke nesuđene prije Jasmine Ahmić Grofice, majke Aneli Ahmić, bivše sinovljeve verenice.

Biljana je, naime, bila zgrožena kada je videla umetnički izraz Grofice, koja je preko slike njenog sina namazala crnu farbu. Još više su je šokirale njene reči.

- Teta Bilja ide u crkve, pali sveće, bolje bi joj bilo da spali stidne dlake ako ih ima, budala - u svom stilu poručila je Grofica.

Vujovićka joj nije ostala dužna.

- U blizini moje " garsonjere" koja ima slučajno i spavaću sobu je sahranjen Njegova Svetost patrijarh Pavle i samim tim sam privilegovana da često odlazim u taj manastir i po tradiciji srpskog naroda palim sveće za najbliže. To nema veze za Groficom i njenom "umetničkom" dušom kojoj je po načinu izražavanja i ponašanja mesto na neuropsihijatriji - poručila je Biljana za Pink.rs, a potom dodala:

- Ja njenu ćerku neću prikrivati ni sa čim. Imam deset ogromnih slika gde su i Luka i Aneli i ili ću vratiti ljudima koji su to poslali i dali svoj novac ili ću ih prosto baciti, a još verovatnije da ću dati Aniti da vidi šta će sa njima. Krajnje joj je vreme da se ne šlepa uz moje ime i da demantuje slikom moju izjavu. 

KLOŠARU, NEMAŠ NI EVRA! Anelina majka Grofica udarila na Asmina zbog potresne priče o Nori, u sve umešala i Luku: Taj klošar...

Na pitanje o viđanjima sa Groficom što je demantovala, a potom se pojavila njihova zajednička slika, odgovorila je:

- Da - nisam htela da idem sa njima na ručak. Da - nismo popile kafe. Da - nismo se čule iako je bila pet dana u Beogradu. Slika je nastala kad su mi banuli u stan na 5-10 minuta , verovatno u cilju da to i ovekoveče.

