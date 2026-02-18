AKTUELNO

Domaći

Zaprepašćen sam i razočaran Asminom! Mustafa Durdžić žestoko o Maji, ni za Janjuša više ne štedi reči: Glumi tu nekog frajera...

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs. e-stock/rajko ristić ||

Rano jutros Asmin Durdžić završio je prijateljstvo sa Majom Marinković i Markom Janjuševićem Janjušem, te je došlo do žestoke svađe u Beloj kući, a sada se tim povodom oglasio njegov otac Mustafa Durdžić.

On je sinu već sugerisao da se žestoko ponižava osvajajući Maju Marinković, a sada smatra da je prešao sve granice.

Foto: Pink.rs

- Pošto dobro poznajem Asmina i znam kakav je, iskreno sam zaprepašten i razočaran njegovim postupcima. Kada je bio onaj pravi, originalni Asmin, ne bi ni pogledao nijednu učesnicu rijaliti programa "Elita 9". Još više me razočaralo njegovo ponašanje kada je Maja u pitanju. Sanjam ga i u snu ga pitam: “Sine Asmine, šta si to vidio na Maji?”, a on mi odgovara: “Tata, pa samo se zezam s njom.” I zaista verujem da se sve vreme samo poigravao, a sada je to eskaliralo. Hvala Bogu da je tako i da je ta priča konačno došla do kraja - nada se Mustafa, koji je prokomentarisao i sinovljev sukob sa Janjušem.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se tiče Janjuša, on malo glumi frajera, jer je to možda prostor u kojem ljudi poput njega imaju određenu dominaciju. Ali iskreno mislim da na otvorenom, stvarnom terenu ne bi imao nikakve šanse da pravi Asmina ljubomornim. Ipak, Janjuš je tu već devet godina, svi ga poznaju i zbog toga ima određene prednosti. Bez obzira na sve, mislim da njih dvojica ne bi trebali da se udalje jedan od drugog zbog takvih žena. Očekivao sam da će Janjuš pokušati da nadmudri Asmina, ali sam mislio da će to početi tek negde u aprilu ili maju. Nadam se da će Asmin i Janjuš uskoro ponovo uspostaviti normalne, drugarske odnose - istakao je Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sutra je Norin rođendan i koristim priliku da je pozdravim i čestitam joj. Takođe, svim vernicima muslimanima želim sretan početak Ramazana, uz želju da ga što veći broj njih isposti - zaključio je Asminov otac.

Autor: D. Tanasijević

