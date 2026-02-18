AKTUELNO

Domaći

Beogradski šmeker skinuo Bebičinu malu Teki: Đukić zubima klizio po Teodorinom telu, Macanović umalo doživeo infarkt (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Veliki šef zadao je učesnicima Elite koji su vezani lisicama zadatak. Naime, svako od njih ima zadatak da ovom drugu skinu odevne predmete koji se na njima nalaze, osim kupaćih kostima.

Filip Đukić i Teodora Delić bili su prvi par koji je bio na redu da izvrši zadatak.

Foto: TV Pink Printscreen

Njihov zadatak bio je da zubima skinu stvari jedno drugom.

Đukić je spretno svlačio Delićevu, deo po deo, dok je njen dećko Nenad Macanović Bebica pomno pratio svaki njihov korak.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

