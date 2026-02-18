AKTUELNO

Ovo se čekalo! Puklo prijateljstvo Aneli i Maje, a evo šta kaže Taki Marinković: Svi Ahmći će se pušiti do muke!

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Rano jutros došlo je do žestoke svađe Aneli Ahmić i Maje Marinković, koje su neko vreme bile u dobrom odnosu, a pale su nikad teže uvrede i klevete.

Iako je Maja isprva pokušala da spusti loptu i sa Aneli reši problem, Ahmićeva je bila žestoka, te joj Marinkovićeva nije ostala dužna. Sada se, nakon njihove svađe, oglasio Majin otac Taki Marinković.

- Glupo mi je i da komentarišem fanatike koji su godinama gledali i maštali da budu deo "Elite".

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

- To se i očekivalo, mada sam pustio vreme da pokaže, ali nije dugo trajalo, da bi ona pokazala ljubomoru i mržnju prema Maji, a i drugim lepim curama. Svi vidimo da sve radi promišljeno i fejk, tako da smo videli i pre neki dan kako je napala Janjuša što je dobar sa Majom, a i ovo oko Asmina me može da podnese. Više ne zna gde udara. Afera "jogurt" je pokazala koliko mrzi Maju kada je čak počela da brani Hanu koja joj se izrekla strašne stvari i uvrede - rekao je Taki za Pink.rs.

Autor: D. Tanasijević

#ANELI AHMIĆ

#Maja Marinković

#Taki Marinković

