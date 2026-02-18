AKTUELNO

Domaći

Bora napravio presedan: Đukića i Teodoru sve ispitao, oni priznali da li im teško pada što su vezani lisicama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovome se nisu nadali!

Bora Santana napravio je presedan i na početku emisije ''Radio Amnezija'' počeo je da ispituje Teodoru Delić i Filipa Đukića ne bi li saznao kako im je dok su vezani lisicama.

DAJE SVE OD SEBE! Teodora uporno pokušava da odobrovolji Bebicu, on nastavlja sa jadikovanjem nad svojim životom! (VIDEO)

- Filipe, kako podnosite ovaj zadatak? - upitao je Bora.

- Baš je teško iskreno, pogotovo zbog situacije koja se desila između nas, a i zbog nekih fizičkih prepreka. Jako je teško i ima dosta barijera, što se tiče žurke želeo bih da što pre zaboravim ono veče - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Slažem se u potpunosti sa Filipom, slažem se i sinoć za žurku. Katastrofa, ali meni je jako teško zbog rasprava sa Bebicom i nadam se da će se sabrati - rekla je Teodora.

- Hoće, nije ni njemu lako - rekao je Filip.

Ušuškali se kao nekad u izolaciji: Bebici bi srce stalo kad bi video kako su Teodora i Filipa zaspali! (VIDEO)

- Nadam se, znam da mu nije lako - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić

