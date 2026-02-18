Bora napravio presedan: Đukića i Teodoru sve ispitao, oni priznali da li im teško pada što su vezani lisicama! (VIDEO)

Ovome se nisu nadali!

Bora Santana napravio je presedan i na početku emisije ''Radio Amnezija'' počeo je da ispituje Teodoru Delić i Filipa Đukića ne bi li saznao kako im je dok su vezani lisicama.

- Filipe, kako podnosite ovaj zadatak? - upitao je Bora.

- Baš je teško iskreno, pogotovo zbog situacije koja se desila između nas, a i zbog nekih fizičkih prepreka. Jako je teško i ima dosta barijera, što se tiče žurke želeo bih da što pre zaboravim ono veče - rekao je Filip.

- Slažem se u potpunosti sa Filipom, slažem se i sinoć za žurku. Katastrofa, ali meni je jako teško zbog rasprava sa Bebicom i nadam se da će se sabrati - rekla je Teodora.

- Hoće, nije ni njemu lako - rekao je Filip.

- Nadam se, znam da mu nije lako - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić