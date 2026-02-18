Elita će goreti u narednim satima: Dača otkrio nove pikanterije takmičara, ove detalje je malo ko znao! (VIDEO)

Insajder na visini zadatka!

Dača Virijević je kao i svake srede bio prvi gost u ''Radio Amneziji'' i tom prilikom progovorio je o gorućim temama u Beloj kući.

1. ''Ti ovo želiš, želiš da budeš vezan s njom i zato ti ništa ne verujem'' Ovo je rekla Anita Luki.

2. Anita je rekla Maji: ''Ne bih se ljutila da stave tebe i Luku, znam da tu nema ništa''

3. Aneli je rekla: ''Ja upravljam Majom, ona će završiti s Janjušem u krevetu''

4. Maja je rekla Aneli: ''Upišala si se na nominacijama, a ja sa upišanim ženama ne pričam''

5. Mina je rekla Viktoru: ''Samo sam htela da te testiram da vidim koliko daleko možeš da odeš sa Aneli''

6. Teodora je rekla Bebici: ''Terorišeš me, upropastio si mi žurku''

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić