Zadruga

Elita će goreti u narednim satima: Dača otkrio nove pikanterije takmičara, ove detalje je malo ko znao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Insajder na visini zadatka!

Dača Virijević je kao i svake srede bio prvi gost u ''Radio Amneziji'' i tom prilikom progovorio je o gorućim temama u Beloj kući.

RADIO AMNEZIJA UŽIVO NA PINKU! Počinje šou: Bora i Filip zauzeli svoja mesta, nikad spremniji da otkriju SVE TAJNE učesnika! (VIDEO)

1. ''Ti ovo želiš, želiš da budeš vezan s njom i zato ti ništa ne verujem'' Ovo je rekla Anita Luki.

2. Anita je rekla Maji: ''Ne bih se ljutila da stave tebe i Luku, znam da tu nema ništa''

Foto: TV Pink Printscreen

3. Aneli je rekla: ''Ja upravljam Majom, ona će završiti s Janjušem u krevetu''

4. Maja je rekla Aneli: ''Upišala si se na nominacijama, a ja sa upišanim ženama ne pričam''

Ubacio u petu: Bebica nikako ne posustaje, Teodori sve više i više ispira mozak na Đukićeve oči! (VIDEO)

5. Mina je rekla Viktoru: ''Samo sam htela da te testiram da vidim koliko daleko možeš da odeš sa Aneli''

Foto: TV Pink Printscreen

6. Teodora je rekla Bebici: ''Terorišeš me, upropastio si mi žurku''

SUMNJA U NJEGOVE EMOCIJE! Dača uveren da se Viktorova ljubav prema Mini gasi, a iskre između Teodore i Filipa opet bude! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

