AKTUELNO

Domaći

Znala sam da bebe piške u pelene, ali žena od 35 godina... Maja unakazila Aneli gnusnim prozivkama, od sutra najavila karambol! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nikome ništa ne zaboravlja!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Maju Marinković i Uroša Stanića koji su bi progovorili o sukobu s Asminom Durdžićem.

pročitajte još

Karambol: Maja i Alibaba ne prestaju da urlaju, obezbeđenje ih prati u stopu! (VIDEO)

- Paradoks Anelinog izlaganja je da ona brižna zbog Asmina, a sama je radila na njegovoj diskvalifikacija. Kapiram da potrčko mora da brani gazdu, ali je Dača totalno nerealan u ovoj situaciji. Ja sam bio s Janjušem u krevetu i pozvao sam Maju, pričali smo o njihovoj vezi, kada je naišao Asmin i zabranio Maji da uđe u izolaciju. Mi smo sačekali da Asmin ode da spava, pa smo otišli u izolaciju. Nismo reč dobacili u izolaciji, a Asmin se naglo probudio i krenuo da mi lomi nokte, a potom me bacio i na pod. Nasilan je bio i prema Maji kasnije kada je stegao njenu ruku, pa je reagovalo obezbeđenje. Asmin nakog toga odlazi kod Janjuša i prekida kontakt s njim, a sada me slušajte ovako. Pod jedan, Janjuš je prvi bio s Majom još pre šest godina, a pod broj dva: Maja nije Asminovo vlasništvo, on je pokazao da je nesposoban da smuva Maju i njegovo nezadovoljstvo kulja zbog toga - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ovde neću praviti šlagere i glumiti žrtvu. Nikoga nisam provocirala, a Asmin je meni čak i rekao na žurki: ''Je l' sam ja tvoj konobar?''. Uroš mu nije smetao u izolaciji u pola 3, a posle mu je smetao. Janjuš i ja smo pričali o našem odnosu i posle se dotakli nekih tema, a na kraju krajeva kome ja imam da polažem račune kada je moj i Janjušev odnos u pitanju. Ja nikoga ne provociram, sinoć sam se divila svojoj samokontroli. Mi ulazimo u izolaciju, a Asmin vidno pijan kreće da baca Uroša na pod, a meni uvrće ruku. Ja nisam neko ko ide i tuče ljude po kući, ali ukoliko mi se budu približavali onda neću odgovarati za svoje postupke. Ja sam uzela svoje stvari i otišla u kuću, a on je doleteo i krenuo da se dere na Janjuša. On je ispao tu kolatelarna šteta, a ovom prilikom se ograđujem od bilo kakvog odnosa sa Asminom Durdžićem - rekla je Maja.

pročitajte još

Elita će goreti u narednim satima: Dača otkrio nove pikanterije takmičara, ove detalje je malo ko znao! (VIDEO)

- Šta se dešava sa Aneli? - upitao je Bora.

- Pričala je šlagere, a ona je rekla sto puta da mene ne može da natera da se ja zaljubim u Asmina. Ovo je rijaliti šou program, nikada nisam rekla da ću sprdati Asmina i to demantujem. Uvek pričam isto, pametnom dosta apsolutno i opet naglašavam da nikad nisam htela da budem s Asminom. Da Anđelo želi da bude s Aneli, ona bi na keca bila s njim. Morala je Aneli s nekim da bude, a Janjuš joj je bio poslednja slamka spasa. To je devojka koja je majka i koja za jednu noć završi sa petoricom muškaraca. Ljubomorna je jer nije tema, ispoljava svoje lično nezadovoljstvo. Ja znam da bebe piške u pelene, ali da žena od 35 godina piški u gaće to stvarno nisam videla. Ja nikad ne zaboravljam šta mi je ko uradio, sačekam te onda kad se najmanje nadaš - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Prisetila se svih detalja: Maja uradila retrospektivu ljubavne veze sa Janjušem! (VIDEO)

Zadruga

Mislila sam da je ne voliš, ali... Anita ludi jer sve više shvata da Luka ima emocije prema Aneli, unakazila prijateljstvo njega i Đukića! (VIDEO)

Zadruga

OD TEBE SAM OBOLEO! Maja prisetila Jaška kako je izgledala njihova ljubav, pa ga bocnula: Sa mnom si najviše opštio! (VIDEO)

Zadruga

Nama se ništa lepo nije desilo: Bora i Anastasija otvorili svoje duše! Santana priznao da posebno žali zbog intimnih odnosa koje nisu imali (VIDEO)

Domaći

Svašta sam ja čitala, sad ste u ljubavi, ali... Viki UPERILA PRSTOM na prijateljstvo Zorice i Jelene! Nisu uvek bile DRUGARICE!

Zadruga

Želi da ovo ima na umu u svakom momentu: Maja Marinković podsetila Sofiju na njen bitan potez prošle godine! (VIDEO)