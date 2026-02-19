AKTUELNO

Evo šta se dešava u životu Kristijana i Kristine! Golubović uhvaćen sa NJIM, a potom je doživeo PEH u prodavnici zbog kog je morao hitno da se vrati kući (PAPARACO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ljubavni par, čiji je zamalo krah odnosa obeležio 2025. godinu, rešili su da daju svom odnosu još jednu šansu, pa su tako zajedno na Dan zaljubljenih gostovali u emisiji "Magazin In", odakle ih je ispratila i ekipa emisije "Paparaco lov".

Kristina i Kristijan su, naime, nakon snimanja gorepomenute emisije otišli pravo prevozom kući, ali kako je ovo jedan od najintrigantnijih parova, ekipa "Paparaco lova" sačekala ih je i sutradan, kako bi ispratili kako živi ovaj ljubavni par. Odmah ujutru, Kristijan je stao do obližnje pekare kako bi doručkovao, a potom je i iz automobila izvadio psa.

U jednoj prodavnici Kristijan je doživeo peh, jer mu se ugasio telefon. S obzirom na to da mu je to bila kartica povezana na telefon, morao je da se vrati kući kako bi uzeo karticu i novac da plati račun, prenosi emisija "Paparaco lov".

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: pink.rs

Domaći

Domaći

Domaći

Domaći

Domaći

Domaći

