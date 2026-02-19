Evo šta se dešava u životu Kristijana i Kristine! Golubović uhvaćen sa NJIM, a potom je doživeo PEH u prodavnici zbog kog je morao hitno da se vrati kući (PAPARACO)

Ljubavni par, čiji je zamalo krah odnosa obeležio 2025. godinu, rešili su da daju svom odnosu još jednu šansu, pa su tako zajedno na Dan zaljubljenih gostovali u emisiji "Magazin In", odakle ih je ispratila i ekipa emisije "Paparaco lov".

Kristina i Kristijan su, naime, nakon snimanja gorepomenute emisije otišli pravo prevozom kući, ali kako je ovo jedan od najintrigantnijih parova, ekipa "Paparaco lova" sačekala ih je i sutradan, kako bi ispratili kako živi ovaj ljubavni par. Odmah ujutru, Kristijan je stao do obližnje pekare kako bi doručkovao, a potom je i iz automobila izvadio psa.

U jednoj prodavnici Kristijan je doživeo peh, jer mu se ugasio telefon. S obzirom na to da mu je to bila kartica povezana na telefon, morao je da se vrati kući kako bi uzeo karticu i novac da plati račun, prenosi emisija "Paparaco lov".

Autor: pink.rs