Ljubavni par, čiji je zamalo krah odnosa obeležio 2025. godinu, rešili su da daju svom odnosu još jednu šansu, pa su tako zajedno na Dan zaljubljenih gostovali u emisiji "Magazin In", odakle ih je ispratila i ekipa emisije "Paparaco lov".
Kristina i Kristijan su, naime, nakon snimanja gorepomenute emisije otišli pravo prevozom kući, ali kako je ovo jedan od najintrigantnijih parova, ekipa "Paparaco lova" sačekala ih je i sutradan, kako bi ispratili kako živi ovaj ljubavni par. Odmah ujutru, Kristijan je stao do obližnje pekare kako bi doručkovao, a potom je i iz automobila izvadio psa.
U jednoj prodavnici Kristijan je doživeo peh, jer mu se ugasio telefon. S obzirom na to da mu je to bila kartica povezana na telefon, morao je da se vrati kući kako bi uzeo karticu i novac da plati račun, prenosi emisija "Paparaco lov".
