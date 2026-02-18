Ovo je sve zanimalo! Evo u kakvom su odnosu Nikolija i Relja nakon šuškanja o pevačevoj navodnoj aferi sa Anitom Stanojlović (PAPARACO)

Stabilnost braka Nikolije Jovanović i Relje Popovića, naših muzičara, dovela su nagađanja i šuškanja o njegovoj navodnoj aferi sa aktuelnom učesnicom "Elite 9", Anitom Stanojlović, što su učesnici izneli i zaključili tokom prethodnih nekoliko nedelja, a kako je prošlo nešto više od mesec dana otkako se o ovome priča i piše, ekipa emisije "Paparaco lov" zaputila se ka njihovoj kući, kako bi usnimili i videli u kakvom su njih dvoje zapravo odnosu.

U suvom centru Beograda, ekipa ove emisije usnimila je samo Nikoliju i to kako odlazi da odveze stariju ćerku u školu, a potom je otišla po mlađu u vrtić, te se tako zaputila nazad ka porodičnom domu.

Sutradan, oni su rano ujutru usnimili Nikoliju bez šminke kako se vraća kući, pretpostavlja se, sa treninga, što je poznato da Nikolija ne propušta, s obzirom na to da se brine o svom fizičkom izgledu, ali i o zdravlju. Nešto kasnije pojavio se i njen partner Relja, koji je samo ušao u zgradu.

Ekipa ove emisije čekala ju je i treći dan ispred doma, ali ona ovoga puta nije bila sama. Nikolija je, naime, u ruci držala kafe i telefonirala, a potom je došao i Relja, pa su zajedno pešačili i zajedno ušli u automobil, gde ih je neko vozio.

Nakon što su se dovezli do određene lokacije na kojoj su se, kako prenosi ekipa ove emisije, zadržali oko sat vremena, ovaj ljubavni par napustio je zgradu čekajući svoj prevoz. Oni su Nikoliju odvezli na sledeću lokaciju gde je ona izašla iz automobila, u kom je Relja nastavio svoj put dalje.

Autor: pink.rs