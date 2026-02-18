RASKOŠ KAKVOG NEMA! Asminovi odrešili kesu zbog Norinog rođendana! Torta kao iz bajke: Četiri sprata, lizalice, sladoledi... (FOTO)

Povodom petog rođendan ćerke Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, na adresu Bele kuće sutra će stići ketering i velika torta.

Naime, porodica Asmina Durdžića odlučila je da pošalje posluženje za sve takmičare Elite 9 povodom proslave rođendanja njihove ljubimice Nore.

Oni su poslali roze tortu na četiti sprata, koja je dekorisana lizalicama, sladoledima i mafinima od fondanda. Poseban, glavni, detalj, nalazi se na trećem spratu torte, umetnuta je fotogarija Asmina sa ćerkom Norom.

Oni kao po običaju pokazali da su široke ruke, te su uz slatki deo pripremili i slano posluženje na tri velike daske.

Autor: A.Anđić