AKTUELNO

Domaći

RASKOŠ KAKVOG NEMA! Asminovi odrešili kesu zbog Norinog rođendana! Torta kao iz bajke: Četiri sprata, lizalice, sladoledi... (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Povodom petog rođendan ćerke Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, na adresu Bele kuće sutra će stići ketering i velika torta.

Naime, porodica Asmina Durdžića odlučila je da pošalje posluženje za sve takmičare Elite 9 povodom proslave rođendanja njihove ljubimice Nore.

Foto: Pink.rs

Oni su poslali roze tortu na četiti sprata, koja je dekorisana lizalicama, sladoledima i mafinima od fondanda. Poseban, glavni, detalj, nalazi se na trećem spratu torte, umetnuta je fotogarija Asmina sa ćerkom Norom.

Foto: Pink.rs

Oni kao po običaju pokazali da su široke ruke, te su uz slatki deo pripremili i slano posluženje na tri velike daske.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Asmin mi nije fokus, svako govori o sebi svojim postupcima: Durdžić pobesneo zbog torte koju je Ermina poslala Aneli za Bajram, a sad se Pašovićeva og

Domaći

'LAŽE KAO PAS' Nakon što ga je Asmin pomenuo tokom suočavanja sa Aneli, za Pink.rs se oglasio izvesni Žika! Otkrio ISTINU o poznanstvu sa Ahmićevom i

Domaći

''Prekršila je moje osnovno pravilo'' Puklo primirje Alibabe i Aneli: Ne zanima je Norina sreća, već da glumi žrtvu u rijalitiju

Domaći

Stanija u Asminovom porodičnom domu: Isplivala slika sa Durdžićevom majkom Mevlidom, odmah se oglasio i njegov otac MOĆNIM rečima (FOTO)

Domaći

Mustafa Durdžić okrenuo ploču?! Jednim snimkom stavio do znanja da priželjkuje pomirenje Asmina i Aneli, Staniji vrata zatvorena?! (FOTO+VIDEO)

Domaći

Pink.rs u posedu glasovne poruke Aneli Ahmić: Mesecima pričala o vanserijskoj ljubavi s Lukom, a sad zakukala na sav glas što ne može da se čuje s Asm