OBJAVILE RAT! Maja odlučila da Aneli zagorča život, Ahmićeva odmah zapretila tužbama! Uvrede pljušte na sve strane! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Aneli Ahmić.

Pozdravila si Filipa Cara i rekla si da je sve bio u pravu za Maju, a onda si rekla da je sutlijašica, kada si promenila mišljenje o njoj?

- Pratila sam je. Pozdravila sam ga i opet ga pozdravljam. Kad je u stanju da mene laže i sve da napravi, ko zna na šta je spremna. Sad sam promenila mišljenje i mislim da je zaljubljena u Asmina. Ne možeš da ležiš u krevetu sa Janjušem da bi njega izludela. Ona više nema m*da da se izbori ni sa kim. Njoj trebaju potrčci kao kad je Todićku nagovarala da blati mene i Boginju. Ja sam bila čovek i odgodila sam suđenje jer sam mislila da je iskrena, ali sad ne - rekla je Aneli.

- Imala je ceo dan da smisli odgovor i sad pokušava mirnim tonalitetom da kaže ovde. Sujetna je i ljubomorna na mene. Ne znam kako žena može da ispada toliko kontradiktorna. Ti si jadnica koju razvlače kao jufku - rekla je Maja.

- Ne može da prihvati da sam bolja riba od nje. Ona je kao biljka, trebala bi da se aktivira. Ona sve moje neprijatelej skupi da se druži sa njima - rekla je Aneli.

- Prva si me izvređala jadnice. Ti si neko ko je majka! Ona je mene prva napala. Počelo je kad je Asmin tražio moj doručak. Kako si sa montrumom i ubicom završila u hotelu? - pitala je Maja.

- Glumiš Staniju! Ne možeš biti Stanija - rekla je Aneli.

- Neće niko da te j*be! Nemaš više gde. Luka je u vezi sa Anitom, za Asmina je rekla da je montrum i ubica... Od sad ide samo takva provokacija! - rekla je Maja.

- Sita šalji dalje tužbe. Oprala si Filipa Cara, lagala si da ti je gurao pištolj u usta - rekla je Aneli.

- Taki razvali slobodno babuna - rekla je Maja.

- Ovo je bila potpuno jasna situacija. Janjuš ovde najviše dobija i njegove reči dolaze na njegovo. Ispalo je da je Aneli nadmudrila Maju jer su njihovi partneri u pitanju. Maja da nije imala s*ks sa Filipom imala bi je u šaci - rekao je Ivan.

- One kad se vređaju vređaju se iskreno! Jedna bez druge ne mogu i biće ponovo zajedno za 20 dana - rekao je Mića.

- Maji sam rekao hiljadu puta... Ovo se sve desilo zbog nedelje jer si provodila vreme sa Asminom - rekao je Dačo.

- Aneli i Maja kuju zajedno planove! - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić