KAO IZ BAJKE! Ni Ahmići nisu štedeli: Poslali zamak tortu za Norin rođendan, a tek da vidite OVAJ detalj! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ovo je za njih poseban dan!

Ćerka učesnika Elite 9 Asmina Durdžića i Aneli Ahmić, Nora, sutra proslavlja svoj peti rođendan. Tim povodom, na adresu velelepnog imanja u Šimanovcima stići će bogata posluženja i raskošne rođendanske torte, kako bi ovaj poseban dan protekao u znaku radosti i iznenađenja.

Foto: Instagram.com/Pink.rs

S obzirom na toi da Norini roditelji nisu u dobrim odnosima, odlučili su da svako pošalje svoju tortu. Nedavno je na portalu Pink.rs osvanula fotografija torte koju su poslali Asminovi roditelji, a sada smo došli u posed i fotografije rođendanske torte koju su poslali Ahmići.

Foto: Pink.rs

Torta od Ahmića jednako je glamurozna,na četiri sprata i u obliku zamka. Na njoj se takođe nalaze dve fotografije Nore sa mamom Aneli.

Autor: A.Anđić

