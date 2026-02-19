ŠOK! Aneli razotkrila aferu Maje i Desingerice, evo šta joj je bivša drugarica sve priznala! Marinkovićeva odmah uzvratila kontra udarac: Pričala mi je za brata... (VIDEO)

Kakav preokret!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Marka Janjuševića Janjuša.

Zašto dopuštaš Maji da budeš njena igračka za izluđivanje Asmina?

- Meni prija, da mi ne prija ne bih ni dopustio. Rekao sam joj ako tera inat da je jako ružno i ja to ne volim. Ona provorcira ovako kad mi sedimo, ali ne znam da mu tera inat. Jesi ti zaljubljen? Ja sam sebi najpreči ovde! - rekao je Janjuš.

- Ja neću da se družim sa njom da ne bude da neko koristi mene ili tebe. Ja ne želim pitanja ovakva - rekao je Asmin.

- Janjuš nije moja igračka! Je l' Asmin sa mnom u vezi? Ukoliko mu se ponovo još jednom ne odgovaram za svoje postupke. Janjuš i ja smo prvi bili ovde zajedno i ne vidim zašto bih ja polagala račune ikome ovde. Ja nisam ničije vlasništvo i ne mogu biti ni sa jednim čovekom ovde. Ja možda jesam kao klinka radila neke stvari, ali nikad ne bih od sebe pravila k*rvu da bih nekome terala inat - rekla je Maja.

- Terala je Caru inat sa Filipom jer je on u čestitki poručio da čuva Boginju - skočila je Aneli.

- Nek kaže šta mi je rekla za svog brata? Kako bi njen bart odlepio za mnom da me vidi - rekla je Maja.

- Bože sačuvaj - rekla je Aneli.

- I rekla je da će me upoznati sa njim. Ja nisam fikus i žardinjera, ali ja nikakav inart ne teram. Nisam devojka koja pada na primitivne stvari! Ovo je žena koja moli! - rekla je Maja.

- Priznala je da je imala s*ks sa Desingericom. Ovde smo sedele i pričale - rekla je Aneli.

- To nije istina, tužba! Svi znaju da je on brat i ortak - rekla je Maja.

- Maja kad bi pričala cela estrada bi se razvela - rekao je Milan.

- Tako je - rekla je Maja.

- Priznaj da ti nije gurao pištolj u usta, priznala si lemurima - rekla je Aneli.

- Ovo nije majka i ovo nije primer jedne majke - rekla je Maja.

- Postoje poruke sa drugih telefona kako je govorila da ljudi pišu kako se njih dvoje ganjaju - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić