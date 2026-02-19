GORI NA SVE STRANE! Maja i Aneli prsa u prsa, Marinkovićeva otkrila: Pljuvala si bratovu ženu i rekla mi da je VARA (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Naredna konstatacija bila je za Aneli Ahmić.

- Bravo devojko što si videla šta se radi našem Asminu - glasila je konstatacija.

- Realna sam, jer ova nakaza i prevarantkinja koja iznosi izmišljotine jer ne može sa mnom verbalno - rekla je Aneli.

- Ne varaju ženu svi, nemoj da pričaš tako o svom bratu, sram te bilo. Hajde što si pričala o Neriju, svom bivšem mužu, sada i o bratu pričaš da tvoj brat vara ženu i da želiš mene da nabaciš svom oženjenom bratu i njegovu ženu je pljuvala najstrašnije - urlala je Maja.

- Ne vara on ženu, oni su se samo rastali, pa su se pomirili. Sve i da je tako, ne bih to nikada nikome rekla...Ovde je Asmin ozbiljna karika, tražen je tri godine, ovde smo da rešimo probleme. Svađamo se, mirimo se, sve se negde vrti oko nas što boli ove ljude. Nažalost se vrti oko nas, a najgore je to što se spominje naše dete. Danas joj je rođendan, provukla ju je pet puta. Sam je dopustio, sam neka se kopa - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić