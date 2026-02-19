Ubeđeni da im Aneli uništava vezu: Lukina i Anitina veza visi o koncu, neprestano traže krivce u drugima za njihove svađe! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za

Ko si ti da zabranjuješ Aneli da provocira tebe i Anitu?

- Naravno da ima pravo, ali mislim da je bespotrebno pored svih njenih problema. Anita je bila u haosu i rekla joj je: "K*vo šta ti gledaš", a ona ide i govori: "Mene tvoj Luka voli". Anita ovim pokazuje koliko smo slavi i koliko se nismo učvrstili - rekao je Luka.

- Kakva sam ja bila kad je Anita ovuda provocirala. Da provociram onoliko koliko su zalužili gde bi im bio kraj, ali neću. Oni sami sebi naprave problem, a ne ja - rekla je Aneli.

- Mi smo dokazali kad dođe pismo od Velikog šefa da se desi sve ovo - rekao je Luka.

- Luka je bukvalno umirao za Aneli - rekao je Terza.

- Ušla si svesno u odnos sa Lukom, znaš kakve repove nosi, ali znaš i kakva je Aneli. Ti si se njoj umešala u vezu, preotela si Luku - rekao je Asmin.

- Nisam kriva što sam se svidela njenom vereniku - rekla je Anita.

- Mislim da nas tek čeka haos - rekao je Luka.

- Inat mi je jača strana - rekla je Anita.

- Ja ne želim da dozvolim da se tučem sa ženama i da se čupam - rekla je Aneli.

- Bila je priča da je ona ušla samo zbog Maje, a malopre potvrđuje moju priču da je ušla zbog Asmina - rekla je Aneli.

- Rekla sam da ću ući zbog njega i to je bilo jasno kao dan. Najveća lažljivica bih isapala da nisam ušla - rekla je Aneli.

- Aneli može mnogo više da ih provocira - rekao je Anđelo.

- Kupio sam sebi duks, ona gha nosi, danas nosi mantil od zajedničke podrške - govorio je Luka.

- Da ti nju voliš zašto bi Anita reagovala i smatrala provokacijom - rekao je Anđelo.

- Ja ne mogu da verujem da je moj dečko j*bao ovakvu spodobu pored mene ovakve - rekla je Anita.

- Što ti nosiš moje kačkete koje sam ti donela, što nosiš duks? Koja je to glupost! - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić