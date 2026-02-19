AKTUELNO

Domaći

Gleda me kao trofej, posle Stanije Dobrojević... Asmin pokušao da oduva Maju Marinković, ona ponizila njega i Aneli u paketu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: pink.rs, Instagram.com ||

Ne štede se!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", sledeće pitanje pročitao je Asminu Durdžiću.

- Kada ćeš shvatiti da ti Maju uopšte ne zanimaš - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Zamalo zaplakao! Anđela ponovo stigle emocije na pomen mame, Ivan skočio: Ne znam kakav je produkt majke kada uzima palice i razbija po stanu kada je

- Shvatio sam jutros...Malo pre sam joj rekao sve u lice, nije me demantovala. Ja ne znam kada sam Maji nudio nešto ljubavno, pričao sam da je najlepša i da je atraktivna - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nikada me nije ni zanimao u ljubavnom smislu, od prvog dana pričam isto, očigledno neki ljudi ne mogu da razgraniče neke stvari. Stvarno, ja nemam potrebu da demantujem njega, niti bilo koga. Čovek je izgubio kompas, pogubio se, dotakao je dno zajedno sa Aneli i gleda me kao trofej. Posle Stanije Dobrojević, koja je veliko ime u šoubiznisu, je srozao sebe do maksimuma - rekla je Maja.

pročitajte još

Bila joj je marioneta, nadmudrila je: Dača analizirao druženje i raskol Maje i Aneli, Anita progovorila o bebi sa Lukom: Rizikujemo, što da ne! (VIDEO

- Ja imam ovakvih devojaka pun autobus, Aneli je bila bomba kada je došla kod mene. Ja volim bezobrazne devojke, ti si meni kupovala cigare kod Matore, tebi je pala svaka nada kada je videla mene s Aneli u hotelu, ljubomoriše mi na Sandru Todić što sam joj gledao u si*e. To je kompleks što ona ima, zato se i operisala - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo što sada dodaje Aneli da Maja nešto njoj radi iz inata, nema veze s mozgom, do juče su bile super drugarice. Ja i dalje smatram da Maja gaji emocije prema Asminu, Asmin prema Maji jasno kao dan. Sad smo iz ovih sitnih provokacija da ovo nikakav žestok sukob nije, za pet dana će opet hajke na batajke. Ne prognoziram da će ući u vezu, ali smatram da obostrana emocija postoji. On je pokazao svojim reakcijama, ona je pokazala svojim reakcijama, kraj priče - rekla je Kačavenda.

pročitajte još

Pokušao, ali bezuspešno! Luka dao sve od sebe da se opere od epiteta najveće papuče, učesnici ga demantovali (VIDEO)

Naredno pitanje bilo je za Maju Marinković.

- Da li namerno ideš kod Janjuša cele nedelje jer ti je krivo što je rekao da je voleo više nju od tebe - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene ovde nema šta da iskompleksira, imala sam davno te svoje faze kao klinka, sazrela sam. Ko će koga više da voli, ko će da bude bolji?! To me ne intresuje, ja sam od toga operisana! Ja sam mnogo volela Janjuša, ali jesam i Cara. Ne smeta mi to, ako je to rekao, Janjuš je prvo bio sa mnom, kao i ja sa njim - rekla je Maja.

pročitajte još

LUKA PROGLAŠEN NAJVEĆOM PAPUČOM ELITE 9! Mina pecnula Viktora za Aneli, Ahmićeva demolirala Vujovića: Ugušio me je zbog toga, zato sam i presekla (VID

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne kriju netrpeljivost! Uroš i Alibaba se sve vreme peckaju, Stanić precrtao Maju: Neka, ona je izabrala i to je to! (VIDEO)

Zadruga

Popodnevno tračarenje! Uroš jedva dočekao da ima sagovornika, zajedno sa Tošom pretresao goruće teme: Aneli i Asmin prvi na udaru (VIDEO)

Zadruga

Šok! Ivan skočio kao oparen na Aneli zbog 500 dinara, ona ga VRATILA NA MESTO! (VIDEO)

Zadruga

LUKA PROGLAŠEN NAJVEĆOM PAPUČOM ELITE 9! Mina pecnula Viktora za Aneli, Ahmićeva demolirala Vujovića: Ugušio me je zbog toga, zato sam i presekla (VID

Zadruga

U njihovom ratu nema pobednika: Anđelo otkrio da li će Aneli izvesti na pravi put, Kačavenda je urnisala: To što je tebi ovde deo porodice i tri bivša

Zadruga

Ori se Bela kuća! Asmin i Kačavenda se ne zaustavljaju, Ivan i Matora predvideli njihov raskol (VIDEO)