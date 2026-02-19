Gleda me kao trofej, posle Stanije Dobrojević... Asmin pokušao da oduva Maju Marinković, ona ponizila njega i Aneli u paketu (VIDEO)

Ne štede se!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", sledeće pitanje pročitao je Asminu Durdžiću.

- Kada ćeš shvatiti da ti Maju uopšte ne zanimaš - glasilo je pitanje.

- Shvatio sam jutros...Malo pre sam joj rekao sve u lice, nije me demantovala. Ja ne znam kada sam Maji nudio nešto ljubavno, pričao sam da je najlepša i da je atraktivna - rekao je Asmin.

- Nikada me nije ni zanimao u ljubavnom smislu, od prvog dana pričam isto, očigledno neki ljudi ne mogu da razgraniče neke stvari. Stvarno, ja nemam potrebu da demantujem njega, niti bilo koga. Čovek je izgubio kompas, pogubio se, dotakao je dno zajedno sa Aneli i gleda me kao trofej. Posle Stanije Dobrojević, koja je veliko ime u šoubiznisu, je srozao sebe do maksimuma - rekla je Maja.

- Ja imam ovakvih devojaka pun autobus, Aneli je bila bomba kada je došla kod mene. Ja volim bezobrazne devojke, ti si meni kupovala cigare kod Matore, tebi je pala svaka nada kada je videla mene s Aneli u hotelu, ljubomoriše mi na Sandru Todić što sam joj gledao u si*e. To je kompleks što ona ima, zato se i operisala - rekao je Asmin.

- Ovo što sada dodaje Aneli da Maja nešto njoj radi iz inata, nema veze s mozgom, do juče su bile super drugarice. Ja i dalje smatram da Maja gaji emocije prema Asminu, Asmin prema Maji jasno kao dan. Sad smo iz ovih sitnih provokacija da ovo nikakav žestok sukob nije, za pet dana će opet hajke na batajke. Ne prognoziram da će ući u vezu, ali smatram da obostrana emocija postoji. On je pokazao svojim reakcijama, ona je pokazala svojim reakcijama, kraj priče - rekla je Kačavenda.

Naredno pitanje bilo je za Maju Marinković.

- Da li namerno ideš kod Janjuša cele nedelje jer ti je krivo što je rekao da je voleo više nju od tebe - glasilo je pitanje.

- Mene ovde nema šta da iskompleksira, imala sam davno te svoje faze kao klinka, sazrela sam. Ko će koga više da voli, ko će da bude bolji?! To me ne intresuje, ja sam od toga operisana! Ja sam mnogo volela Janjuša, ali jesam i Cara. Ne smeta mi to, ako je to rekao, Janjuš je prvo bio sa mnom, kao i ja sa njim - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić