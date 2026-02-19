Suva kontradiktornost! Anđelo umalo zaplakao ponovo zbog mame, a i dalje hoće da ispriča sve o Anitinom majčinstvu Aleksejevom ocu (VIDEO)

Kakav šok!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Anđelu Rankoviću.

- Šta si tačno mislio da svedočiš za oca Anitinog deteta - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekao da ću da pomognem Bojanu šta treba, ona nije rekla da želi Bojan da oduzme dete i ostalo. Nije se o tome pričalo, nego sam samo rekao da ću da mu pomognem...Oni nisu na Sudu. Ne bih učestvovao da mu se oduzme dete, popričaću sa Bojanom ako me pita bilo šta i kako se Anita ponašala i šta se dešavalo kada smo bili u vezi. Imam stvari kako se Anita ponaša prema detetu - rekao je Anđelo.

- Nabrojao je da sam izgubila dete, da sam htela da se ubijem...Zna da je ovo osuđeno, zna da je ovo osuđeno, zna se da je mislio na to da mi se oduzme dete. Šta on ima da priča sa Bojanom?! Bojan može svašta da pomisli kakva sam ja majka. Prvo će Anđelo morati da objasni Bojanu kako je smeo da razbija palicom pred Aleksejem - rekla je Anita.

- Ne bih ja ovo komentarisao jer sam svašta i ja rekao, ja se bar kajem, jer je strašno ono što sam rekao. On je rekao: "ja bar nisam kačio slike sa Aleksejem, a ti jesi sa Norom", to je za mene bolesno - rekao je Luka.

- On provodi vreme s detetom, to što priča Anita za palicu, moraće da dokaže...Zašto, ako je sve to bilo tako i traume, zašto je Aleksej sve pričao najbolje o meni - skočio je Ranković.

- Radila je isto što i ja, branio sam neodbranjivo - rekao je Luka.

- Meni je Bojan je*ao mater, rekao mi je: "da li si normalna da ti dete sluša i gleda da ti neko lomi telefon", znači je*ao mi je mater. Ja sam se tresla, plačem i držim telefon, Tamara me pita: "šta je bilo", ja kažem: "Anđelo mi je polupao telefon". Bojan i ja nemamo generalno problem, imali smo problem kada sam živela sa Matorom, tada me je tužio. Mi isključivo želimo da idemo na Sud da Sud odredi koliko će dete da bude kod mene, koliko kod njega - rekla je Anita.

- On je rekao: "kakva je to majka kada je spremna da se ubije" ili "ostavlja dete da čuva Tamara". Išao si više da pokažeš kako je ona loša majka - rekao je Vujović.

- Anđelo je imao lošu nameru! Šalta sada, naša prva svađa, kada sam ja rekla za palicu, Tamara je demantovala zbog mojih problema. I sada je svesno hteo da me predstavi lošom majkom, da ja nisam dobra majka - rekla je Anita.

- Ne mogu da slušam ovo, to ti je ono njegovo: "što si bila dobra sa mnom tri meseca?". Anita je izvukla ono najgore od Anđela. Prvo, odbrana tipa: "ja nisam znao da ste vi na sudu", to je njena privatna stvar. Broj dva, kada si rekao da želiš da pomogneš Bojanu, na šta se odnosi, na to koliko je potrošila na cipele?! Ti si privržen mami tvojoj, a veoma si porodičan. Prema tome, iz ove situacije ti čupanja nema... - rekla je Kačavenda.

- Anđelo nije rekao da sam pušila travu, nego da sam se drogirala - rekla je Anita.

- Zašto nisi skočio Mićo kada je on rekao da je Anita htela da se ubije?! Ti ćeš da pomogneš da se Aniti oduzme dete, ti koji cviliš kod Darka kada ti se pomene majka, nap*šiš se ku*ca pi*ko ped*rska - urlala je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić