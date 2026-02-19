KAKVA NOĆ U ELITI! Rat Maje i Aneli umalo srušio Belu kuću, Bebica na ivici srčanog udara zbog Filipa i Teodore!

Ovo niste smeli da propustite!

Sinoć je u najgledanijem rijalitiju u regionu održana emisija "Pitanja gledalaca" sa voditeljem Milanom Miloševićem.

Prvo pitanje sinoć je bilo za Aneli Ahmić.

- Koliko te ispunjava pošto i sama znaš da te Luka još uvek voli i da se radovao lisicama i nikakav problem nije imao dok se Anita nije pobunila - glasilo je pitanje.

- Meni to ništa ne znači, mene on ne intresuje... Zaista me to ne ispunjava, ali jeimao priliku da dokaže ljudima kako nije to kako on tvrdi, ali sve govori da je tako čim je negde izbegao to. Videlo se jasno kako je on reagovao, pretio je Aniti da će ga ostaviti, ishitrene reakcije, posle ona svađa njihova, pa je ona počela da pravi krš i lom - rekla je Aneli.

Sledeće pitanje takođe je bilo za Aneli Ahmić, nakon kojeg je došlo do žestokog sukoba sa Majom Marinković.

- Pozdravila si Filipa Cara i rekla si da je sve bio u pravu za Maju, a onda si rekla da je sutlijašica, kada si promenila mišljenje o njoj? - glasilo je pitanje.

- Pratila sam je. Pozdravila sam ga i opet ga pozdravljam. Kad je u stanju da mene laže i sve da napravi, ko zna na šta je spremna. Sad sam promenila mišljenje i mislim da je zaljubljena u Asmina. Ne možeš da ležiš u krevetu sa Janjušem da bi njega izludela. Ona više nema m*da da se izbori ni sa kim. Njoj trebaju potrčci kao kad je Todićku nagovarala da blati mene i Boginju. Ja sam bila čovek i odgodila sam suđenje jer sam mislila da je iskrena, ali sad ne - rekla je Aneli.

- Imala je ceo dan da smisli odgovor i sad pokušava mirnim tonalitetom da kaže ovde. Sujetna je i ljubomorna na mene. Ne znam kako žena može da ispada toliko kontradiktorna. Ti si jadnica koju razvlače kao jufku. Prva si me izvređala jadnice. Ti si neko ko je majka! Ona je mene prva napala. Počelo je kad je Asmin tražio moj doručak. Kako si sa montrumom i ubicom završila u hotelu? - rekla je Maja.

Naredno pitanje pročitao je za Anitu Stanojlović.

- Anita, nisi dozvolila Luki da se veže sa Aneli samo zato što tebi nije dodeljen neko, na primer Anđelo, baš si ispala jadnica - glasilo je pitanje.

- Okej, biću jadnica do kraja, ja ne bih pristala ni sa kim da budem vezana, bitnije mi je da budem sa svojim dečkom - rekla je Anita.

- Ja ću pristati samo ako nema dodirivanja sa njom...Ujutru je legla, nije sa mnom pričala. Ta njena ishitrenost i neće da priča sa mnom ujutru, nju je sve stiglo, svađa sa Anđelom i sve ostalo. Naravno da je pogađa i boli, to što dete nije videla dva meseca - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Nenada Macanovića Bebicu.

- Zašto pratiš Filipa i Teodoru u stopu kada kažeš da si siguran u Teodoru?

- Ja sam rekao da se vidimo sledeće nedelje u utorak zbog ovoga. Meni je bolesno ovo! Meni je blam i neprijatno mi je da sedim sa njima, ali sedim jer želim da provodim vreme sa njom. Ne znam šta je tebi smešno druže?! - rekao je Bebica.

- Nenad opet radi isto. Ovo su neki ljudi koji verovatno nas podržavaju. Ti radiš sve protiv nas. Meni ne prija zadatak jer sam prvo vezana i ukočena, ne mogu da spavam ni da se pomeram i eto - rekla je Teodora.

Naredno pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Zašto se Maja boji biti sa tobom nasamo, Maja kaže da se s tobom poklopila energetski, da si joj prezanimljiv, da bi uvenula da nisi u rijalitiju, a onda joj je problem nasamo izolacija sa tobom - glasilo je pitanje.

- Želim pre svega da čestitam Nori rođendan...Mislim da Maja beži od istine i ne može da se nosi sa mnom, ja sam predominantan. Ovo jutros što je bilo, Maja zna da joj nikada ništa ne bih uradio, ne bih joj ni reč rekao...Uroš je bio problem, ali se nečega boji, da li Stanije, da li osude, ne znam... - rekao je Asmin.

- Meni ovde ništa nije smešno, da se razumemo, danas sam vrlo jasna bila. Ne treba meni izolacija da bi mene nešto spajalo. Niti ću imati bilo kakvu komunikaciju, pogotovo posle onoga jutros. On je jasno rekao da će sve stvari da mi pobaca i da nemam prilazak izolaciji. Ovo nije ničiji rijaliti, ovo je rijaliti Velikog šefa. Ja sam se vratila u izolaciju da ispoštujem ovu kuću. On nije moj partner... - rekla je Maja.

Aneli je u nastavku noći otkrila da joj je Maja priznala da je imala aferu sa reperom Dragomirom Despićem Desingericom.

- Priznala je da je imala s*ks sa Desingericom. Ovde smo sedele i pričale - rekla je Aneli.

- To nije istina, tužba! Svi znaju da je on brat i ortak - rekla je Maja.

- Postoje poruke sa drugih telefona kako je govorila da ljudi pišu kako se njih dvoje ganjaju - rekla je Aneli.

Naredna konstatacija bila je za Aneli Ahmić.

- Bravo devojko što si videla šta se radi našem Asminu - glasila je konstatacija.

- Realna sam, jer ova nakaza i prevarantkinja koja iznosi izmišljotine jer ne može sa mnom verbalno. Ovde je Asmin ozbiljna karika, tražen je tri godine, ovde smo da rešimo probleme. Svađamo se, mirimo se, sve se negde vrti oko nas što boli ove ljude. Nažalost se vrti oko nas, a najgore je to što se spominje naše dete. Danas joj je rođendan, provukla ju je pet puta. Sam je dopustio, sam neka se kopa - rekla je Aneli.

- Došao sam posle, pa sam video i slušao, ali me nije zanimalo šta pričaju Aneli i Maja. Od sada vodim samo svoje ratove i bitke. Ovo je ista situacija kada je Uroš bio problem, a ne tangice neke - rekao je Asmin.

- Oni imaju dete ovde i kako rešavaju problem?! Šta lažem ja ovde?! Izneli sve i svašta, završavaju po hotelima, pa na kraju porodice dolaze ovde pognute glave, ne stižu meni čestitke onakve - skočila je Maja.

Voditelj emisije "Pitanja gledalaca" Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

- Svaki trenutak koristiš da što više pričaš sa Aneli, zašto - glasilo je pitanje.

- Ja znam kako se oseća Anita, znam da govori stvari koje ne misli i priča nebuloze koje ne bi trebala. Ja kada ustanem i kažem jednu reč, Mića skače. Ja sam rekao Aniti da idem u pab da popričam sa njom i naravno da sam otišao. Nisam zvao Aneli sa strane, već sam je pred svima sve pitao - rekao je Luka.

- Ja sam čuo da si se raspravljao nešto sa njom u pabu, da je ti nešto savetuješ...Ako ti nešto planiraš sa ovom devojkom u životu, treba samo sa njom da razgovaraš, a ne da razgovaraš sa Aneli. Ti kao da jedva čekaš da ona nešto kaže da se raspravite, bukvalno tako izgleda, koristiš svaki momenat. Ne znam kako ti sa 37 godina ne možeš da shvatiš da ti i tvoja partnerka radite najgore stvari u rijalitiju i prema vašoj budućnosti. Kaže Anita da bi radila u pekari, koja crna pekara?! Došla je tu, umesto da joj kažeš: "alo, ne pričaj te stvari", a ti ćeš naj*bati kada uradiš neke stvari - rekao je Janjuš.

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Teodoru Delić.

- Videla si juče koliko veliku podršku imaš kad je u pitanju Filip, je l' misliš da neko veruje da ti voliš Nenada, pored njega ne smeš da pogledaš ni levo ni desno, a pored Filipa cvetaš?

- Ne smatram. Videla sam kolika je podrška, ali na tu priču je stavljena tačka onog dana - rekla je Teodora.

- Znam da je podrška ne zanima, ništa je ne bi sprečilo da bude sa njim. Što se tiče toga da me voli, to znam. Ja da ne verujem da me voli ne bih bio sa njom - rekao je Bebica.

- On ne može da prihvati sve ovo. Ona od kad je sa Filipom je totalno drugačija, ona se smeje i procvetala je. Znam da sve to on vidi. On kad priđe ona njega samo napušava. Još je bolesnije što ona neće da se pomeri od nečega što ne valja. Ona je luda za njim i to se vidi. Da Bebica nije tu sto posto bi bili zajedno. On nijedno jutro nije srećan. Ona obožava što se vezala - rekao je Janjuš.

Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Teodori Delić i Filipu Đukiću.

- Zašto lepo ne blejite malo u Odabranima da odmorite malo mozak - glasilo je pitanje.

- Prilagodio sam se njima...Meni Bebica ne smeta, oni pričaju svoje, ali kada se svađaju, je*ote, nije mi prijatno što moram to da slušam. Kad pričaju normalno, neka se grle ili šta već, ali ne želim da vučem - rekao je Đukić.

Sledeće pitanje bilo je za Maju Marinković.

- Kažeš da nije prirodno da se druže Asmin i Janjuš, a po čemu je prirodno da se družite Aneli i ti, pored svih tužbi, obe ste bile trudne s Janjušem - glasilo je pitanje.

- Slažem se. Definitivno se ispostavilo da to nije bilo pravo, jer sam ja takva, ja se ne vezujem za ljude u drugarskom odnosu. To neko naše druženje meni jeste prijalo, ali znaju kakva sam ja, kada me neko napadne, ja ću se braniti. Te situacije koje su mi zasmetale, tražio se alibi da bi došlo do ovoga. Nije lako imati mene za neprijatelja, isto tako nije ni za blisku osobu. Moje suze su jako skupe, ne prosipam se ja tek tako. Da se oblačim u bademantil i da idem ucveljena, nikada! Pre ću biti dželat, nego žrtva. Ovo je pravo stanje jer je Asmin pokazao netrpeljivost prema Janjušu kada je odreagovao kako je odreagovao i smatram da nije pravo, isto kao i moje sa Aneli - rekla je Maja.

- Kada postave pitanje ovako i kada se pogleda šta se sve dešavalo i koji odnosi, nije prirodno nijedno ni drugo, ali kada uporedimo mene i Asmina i njih dve. Ja sa Asminom kada smo rešili situaciju se ponašamo isto do ove situacije, ništa ružno nismo rekli. Mi provodimo vreme zajedno i poštujemo se. S moje strane je takvo poštovanje, mi kada smo pričali, one su govorile da će da idu u Budvu zajedno. Ja nisam nijednu ružnu reč rekao Asminu, danas sam rekao da mi čovek ništa nije uradio, ali sam shvatio da je ljubomoran što se tiče Maje. Do tada, zadnje parče hleba i paštetu bi mi dao - rekao je Janjuš.

Sledeće pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

- Do kada ćeš biti obični papučar - glasilo je pitanje.

- Ne znam, videćemo...Ova devojka mi nije vređala majku, oca, nije mene vređala. Za mene muškarac nije muškarčina ako ostavi devojku da plače, a ode da se smeje u kazinu - rekao je Luka.

- Za mene on jeste papučar, zato i nije moj, zato me je i ugušio, zato sam i presekla vezu - rekla je Ahmićeva.

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje bilo je za Daču Virijevića.

- Šta ti je noćas tačno Aneli pre žurke rekla o Maji - glasilo je pitanje.

- Ona mi je rekla da je ona ta koja utorkom izabere s kim će Maja biti, bukvalno da ona upravlja Majom. Na primer, ona je sa Janjušem, a da ti Majo odeš kod Asmina. Rekla mi je da će ona da dovede do toga da Maja završi kod Janjuša i da bude sa Janjušem, tj. ne da bude, ali u tom fazonu - rekao je Dača.

- Rekla sam da kada smo Filip i ja pevali, Maja je tada otrčala, tada sam počela da povezujem da Maji radi sujeta i inat i da nije iskrena u našem odnosu - rekla je Aneli.

- Budalaština čista, kontam ja sve, definitivno nije imala petlju i da započne konflikt...Očigledno nas dve ne gledamo na stvari isto. Janjuš je neko ko je bio moj partner pre šest godina, ne smatram da je pohvalno da se kao žene takmičimo i idemo od muškarca do muškarca. Ja nisam ta koja to radi! Naravno da nisam bila njena marioneta, ja svađu ne dajem onda kada neko to poželi, ja ti dajem samo na kašiku da se degustira, ne dajem sve - rekla je Maja.

Sledeće pitanje pročitao je Asminu Durdžiću.

- Kada ćeš shvatiti da ti Maju uopšte ne zanimaš - glasilo je pitanje.

- Shvatio sam jutros...Malo pre sam joj rekao sve u lice, nije me demantovala. Ja ne znam kada sam Maji nudio nešto ljubavno, pričao sam da je najlepša i da je atraktivna - rekao je Asmin.

- Nikada me nije ni zanimao u ljubavnom smislu, od prvog dana pričam isto, očigledno neki ljudi ne mogu da razgraniče neke stvari. Stvarno, ja nemam potrebu da demantujem njega, niti bilo koga. Čovek je izgubio kompas, pogubio se, dotakao je dno zajedno sa Aneli i gleda me kao trofej. Posle Stanije Dobrojević, koja je veliko ime u šoubiznisu, je srozao sebe do maksimuma - rekla je Maja.

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Anđelu Rankoviću.

- Šta si tačno mislio da svedočiš za oca Anitinog deteta - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekao da ću da pomognem Bojanu šta treba, ona nije rekla da želi Bojan da oduzme dete i ostalo. Nije se o tome pričalo, nego sam samo rekao da ću da mu pomognem...Oni nisu na Sudu. Ne bih učestvovao da mu se oduzme dete, popričaću sa Bojanom ako me pita bilo šta i kako se Anita ponašala i šta se dešavalo kada smo bili u vezi. Imam stvari kako se Anita ponaša prema detetu - rekao je Anđelo.

- Nabrojao je da sam izgubila dete, da sam htela da se ubijem...Zna da je ovo osuđeno, zna da je ovo osuđeno, zna se da je mislio na to da mi se oduzme dete. Šta on ima da priča sa Bojanom?! Bojan može svašta da pomisli kakva sam ja majka. Prvo će Anđelo morati da objasni Bojanu kako je smeo da razbija palicom pred Aleksejem - rekla je Anita.

Autor: A. Nikolić