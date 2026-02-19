Lavina emocija: Aneli jeca u kameru dok se obraća ćerki Nori, dirljivim rečima joj čestitala rođendan! (VIDEO)

Danas je za nju važan dan!

Aneli Ahmić otišla je sama u Rajski vrt kako bi se u kameru obratila svojoj ćerki Nori i čestitala joj peti rođendan. Ona je počela da plače čim je krenula da izgovara emotivne reči.

- Ovo je treća godina da ne slavimo rođendan. Samo dva rođendana smo slavile zajedno. Želim da ti se svaka želja u životu ostvari i žao mi je što nisam sa tobom provela poslednja tri rođendana i što se nalazim ovde, ali nadam se da će ovo da se isplati. Želim da budeš najsrećnija curica na svetu i kad ti jednom budem pričala zašto rođendane nismo slavile zajedno možda budeš ponosna jer ćeš od mene sve imati u životu. Svaku igračku koju poželiš želim da ti se kupi. Žao mi je što ne možemo da pevamo danas zajedno jer smo svaki rođendan pevale i znam koliko te to uveseljava. Voli te mama najviše na svetu i u svakom trenutu mislim na tebe - govorila je Aneli.

Autor: A. Nikolić