Ne znam kako je Aneli bila s takvim retardom! Stanislav Krofak javno zapretio Asminu: Bude li nastavio da me pominje to malo, debelo g*vno...

Asmin Durdžić i Maja Marinković na ratnoj su nozi u "Eliti". Durdžić je tokom njihovih svađa pominjao i njenog bivšeg dečka, zagrebačkog MMA borca i biznismena Stanislava Krofaka, koji se sada tim povodom oglasio za naš portal i zapretio mu.

Krofak, koji je učestvovao u "Eliti 7", nije štedeo reči na Durdžićev račun.

- Čujem da me spominje ono malo debelo g*vno od 172 cm, onaj Asmin. Muška sponzoruša! Šta će on sa Majom, vodala bi ga ko psića! I još mi nikako ne ide u glavu kako je ona markantna devojka bila sa takvim retardom - iščuđava se Krofak i poručuje:

- Šta me spominje, a ne poznaje me? Ali, ako nastavi, upoznaće me - odlučan je MMA borac.

Maja se boji Stanije

Podsetimo, Durdžić je prethodne noći otkrio da smatra da se Maja ne upušta sa njim u ljubavni odnos zbog njegove bivše devojke Stanije Dobrojević.

- Mislim da Maja beži od istine i ne može da se nosi sa mnom, ja sam predominantan. Ovo jutros što je bilo, Maja zna da joj nikada ništa ne bih uradio, ne bih joj ni reč rekao... Uroš je bio problem, ali se nečega boji, da li Stanije, da li osude, ne znam... - rekao je Asmin, dok se Maja opet ogradila.

- Meni ovde ništa nije smešno, da se razumemo, danas sam vrlo jasna bila. Ne treba meni izolacija da bi mene nešto spajalo. Niti ću imati bilo kakvu komunikaciju, pogotovo posle onoga jutros. On je jasno rekao da će sve stvari da mi pobaca i da nemam prilazak izolaciji. Ovo nije ničiji rijaliti, ovo je rijaliti Velikog šefa. Ja sam se vratila u izolaciju da ispoštujem ovu kuću. On nije moj partner... - rekla je Maja.

Autor: D. T.