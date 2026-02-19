AKTUELNO

Muk u Beloj kući: U Elitu stigla specijalna čestitka za Asmina od porodice Durdžić! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo su svi čekali da čuju!

Taimičari "Elite" okupili su se u dnevnoj sobi kako bi pročitali čestitke koje je Asmin Durdžić dobio od porodice i podrške povodom petog rođendana i njegove ćerke Nore.

Kačavenda kao da je stigla upravo sa Vimbldona: Mikija šeta kao trofej, a ona uz njega u šestoj deceniji gazi poput Šarapove! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Srećan rođendan našoj Nori i ne želimo da objašnjavamo našu bol. Sigurni smo da će jedenog dana sve razumeti. Znamo kolika je naša ljubav i praznina u srcima. Budi jak sine i molimo te drži do sebe - glasila je čestitka koju je poslala porodica Durdžić.

Specijalno iznenađenje za Aneli i Asmina: Norini roditelji danas slave njen peti rođendan! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

