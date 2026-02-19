Toša spojio Aneli i Asmina: Zajedno čestitali Nori peti rođendan, Durdžić ogolio dušu o životu bez ćerke! (VIDEO)

Iskren do koske!

Robot Toša ušao je na imanje u Šimanovcima, a on je odmah želeo da vidi Aneli Ahmić i Asmina Durdžića kako bi mogao da im čestita peti rođendan ćerke Nore.

- Srećan ti detetu rođendan, da je živa, zdrava i srećna - rekao je Toša.

- Hvala, nadam se da ću da je vidim kad izađem - dodao je Asmin.

- Vidim da ti je teško - rekao je Toša.

- Kako da mi ne bude teško? Nisam je video tri godine. Ne znam čime sam to zaslužio, a još manje znam čime je Nora zaslužila. Mislim da je to jedino dete koje slave tri rođendana bez tate i mame - pričao je Durdžić.

- Aneli, srećan ti Norin rođendan i da joj se sve želje ispune, da poraste velika i da je volite najviše na svetu kao što je i volite - rekao je Toša.

- Hvala. Danas sam jako loše. Hoću još jednom da joj čestitam rođendan i da joj kažem da jedva čekam da izađem da vozimo auto i da idemo u igraonicu jer ona to najviše voli da radi. Oni danas verovatno kod kuće slave rođendan. Volim je najviše na svetu - plakala je ona.

- Ja sam p*šuio kao muškarac i nsiam mogao da zaštitim nešto što treba svaki muškarac da zaštiti. Ja kad gledam u ogledalo kao da gledam p*čku. Ne mogu ni da pričam, samo će da me prebaci. Jedino sudski da rešavamo, Nora nema mamu i tatu ima samo babu Groficu. Svoj život su uništIle, a sad uništavaju život Nori već tri godine - rekao je Asmin nakon što je Aneli otišla.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić