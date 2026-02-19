Poslednji ekser u Bebičinom sanduku: Filip usnama vršlja po Teodorinom međunožju, Macanovića korak deli do infarkta! (VIDEO)

Prebledeo kao krpa!
U toku je specijalan zadatak za parove koji su vezani ljubavnim lisicama. Voditeljka Maša Mihailović sa takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu bila je u diskoteci, a učesnici koji se bore danas su na tečkim mukama.
Naime, jedan učesnik morao je da legne na krevet i na sebe stavi keksiće, dok njegov partner s kojim je vezan s povezom na očima treba što više da pojede.
Teodora Delić i Filip Đukić su se sledeći borili, a on je morao da pojede što više keksića.
Dok je Filip vršao ustima po Teodorinom telu Bebica je sve vreme menjao boje, a takmičari su ga bodrili da nastavi dalje.
Autor: A. Nikolić