Filip je imao milosti, ali ona ne: Teodora jede sa Filipa kao gladna godina, Bebica izgleda kao da su mu odbrojani dani! (VIDEO)

Uživela se u zadatak!
U toku je specijalan zadatak za parove koji su vezani ljubavnim lisicama. Voditeljka Maša Mihailović sa takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu bila je u diskoteci, a učesnici koji se bore danas su na tečkim mukama.
Naime, jedan učesnik morao je da legne na krevet i na sebe stavi keksiće, dok njegov partner s kojim je vezan s povezom na očima treba što više da pojede.
Sad je došao trenutak da Teodora Delić jede kolačiće sa Filipa Đukića.
Filip je štedeo Bebicu neprijatnost i jeo je samo Teodori sa nogu, ali ona nije imala milosti pa je išla po celom telu Đukiću.
- Boginja, je l' bi ti ovo bolje? - pitala je Maša.
- Sigurno - rekla je Boginja.
- Šteta što nije sa momkom koji pati za devojkom napolju, a j*be druge - rekla je Maša.
Autor: A. Nikolić