Filip je imao milosti, ali ona ne: Teodora jede sa Filipa kao gladna godina, Bebica izgleda kao da su mu odbrojani dani! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uživela se u zadatak!

U toku je specijalan zadatak za parove koji su vezani ljubavnim lisicama. Voditeljka Maša Mihailović sa takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu bila je u diskoteci, a učesnici koji se bore danas su na tečkim mukama.

Naime, jedan učesnik morao je da legne na krevet i na sebe stavi keksiće, dok njegov partner s kojim je vezan s povezom na očima treba što više da pojede.

Sad je došao trenutak da Teodora Delić jede kolačiće sa Filipa Đukića.

Foto: TV Pink Printscreen

Filip je štedeo Bebicu neprijatnost i jeo je samo Teodori sa nogu, ali ona nije imala milosti pa je išla po celom telu Đukiću.

- Boginja, je l' bi ti ovo bolje? - pitala je Maša.

- Sigurno - rekla je Boginja.

- Šteta što nije sa momkom koji pati za devojkom napolju, a j*be druge - rekla je Maša.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: A. Nikolić

